3 рецепти за вечеря под 400 калории

Високите температури напоследък са идеален момент да заложите на леки храни и повече хидратация. Вижте каква вечеря можете да си приготвите бързо и лесно, при това с малко калории:

Средиземноморска салата с пиле на скара и киноа

Тази салата е пълноценно ястие, което съчетава постен протеин, бавни въглехидрати и много свежи зеленчуци. Тя е вдъхновена от леките и балансирани средиземноморски ястия.

За нея ще ви трябват:

150 г пилешко филе;

100 г киноа (сухо тегло);

1 краставица;

200 г чери домати;

1 глава червен лук;

1 авокадо;

пресен копър и магданоз;

зехтин;

лимонов сок;

сол, черен пипер.

Сгответе киноата според инструкциите на опаковката. Оставете я да се охлади. Загрейте скара или грил тиган. Овкусете пилешкото със сол и черен пипер и го изпечете за 4-5 минути от всяка страна, до готовност. Оставете го да почине, след което го нарежете на тънки филийки. Нарежете зеленчуците: краставицата и чери доматите на кубчета, червения лук на тънки полумесеци, а авокадото – на филийки. Смесете в голяма купа охладената киноа, нарязаните зеленчуци, пилешкото и ситно нарязаните билки. Подправете със зехтин, пресен лимонов сок, сол и черен пипер на вкус.

* Салатата съдържа около 350-380 калории на порция.

Източник: 3 рецепти за протеинова вечеря под 400 калории