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3 рецепти за вечеря под 400 калории

Богата на протеини

06.07.2026 | 20:45 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Високите температури напоследък са идеален момент да заложите на леки храни и повече хидратация. Вижте каква вечеря можете да си приготвите бързо и лесно, при това с малко калории:

Средиземноморска салата с пиле на скара и киноа

Тази салата е пълноценно ястие, което съчетава постен протеин, бавни въглехидрати и много свежи зеленчуци. Тя е вдъхновена от леките и балансирани средиземноморски ястия.

За нея ще ви трябват:

  • 150 г пилешко филе;
  • 100 г киноа (сухо тегло);
  • 1 краставица;
  • 200 г чери домати;
  • 1 глава червен лук;
  • 1 авокадо;
  • пресен копър и магданоз;
  • зехтин;
  • лимонов сок;
  • сол, черен пипер.

Сгответе киноата според инструкциите на опаковката. Оставете я да се охлади. Загрейте скара или грил тиган. Овкусете пилешкото със сол и черен пипер и го изпечете за 4-5 минути от всяка страна, до готовност. Оставете го да почине, след което го нарежете на тънки филийки. Нарежете зеленчуците: краставицата и чери доматите на кубчета, червения лук на тънки полумесеци, а авокадото – на филийки. Смесете в голяма купа охладената киноа, нарязаните зеленчуци, пилешкото и ситно нарязаните билки. Подправете със зехтин, пресен лимонов сок, сол и черен пипер на вкус.

* Салатата съдържа около 350-380 калории на порция.

Източник: 3 рецепти за протеинова вечеря под 400 калории

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