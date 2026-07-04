Дерматолог: Слънчевото изгаряне предизвиква един от най-коварните видове рак

Слънчевото изгаряне може да доведе до развитие на меланом, който се смята за един от най-агресивните и коварни видове рак, пише „Ню Йорк Пост“.

Лекарите предупредиха за опасностите от слънчевото изгаряне, което все още не е официален медицински термин, но вече носи негативни последици за здравето. Според дерматолога Мишел Хенри учените са открили връзка между подобни изгаряния и риска от развитие на рак на кожата. „Тежкото слънчево изгаряне с мехури увеличава риска от рак на кожата, защото ултравиолетовата радиация уврежда ДНК-то в кожните клетки. И макар тялото да може да поправи част от щетите, то не поправя всички клетки. Останалите ДНК мутации могат да се натрупват през целия живот“, обясни лекарката.

Тежките слънчеви изгаряния всъщност удвояват риска от развитие на меланом, така че е важно редовно да използвате слънцезащитен крем.

Лекарката отбеляза, че рискът от развитие на меланом се увеличава с всяко изгаряне, но изследователите нямат точни данни, показващи точно колко изгаряния могат да доведат до рак. „Ако сте имали десет или повече тежки слънчеви изгаряния през живота си, рискът от развитие на меланом се увеличава с приблизително 240 процента. Освен това, пет или повече слънчеви изгаряния с мехури в юношеска възраст увеличават риска ви с 80 процента“, разкри тя.