Колко протеин е нужен на жените?

Протеинът често се свързва основно с фитнеса и изграждането на мускули, но ролята му в женското здраве е далеч по-широка. Той участва във всяка клетка на тялото и влияе върху хормоните, имунната система, кожата, косата и дори енергийните нива през деня. Въпросът, който има значение, не е дали ви трябва протеин, а дали приемате достатъчно спрямо собствените си нужди, а не според общи правила или модни диети.

Защо протеинът е толкова важен?

Протеинът е основен градивен елемент на тялото. Той непрекъснато се използва за възстановяване и обновяване на тъкани, мускули и клетки. При жените той има още по-важна роля, защото подпомага поддържането на чиста мускулна маса, която естествено намалява с възрастта, и влияе върху метаболизма и чувството за ситост.

Освен това протеинът участва в производството на хормони и ензими, които регулират множество процеси в организма. Когато приемът е достатъчен, това често се отразява на по-стабилна енергия през деня, по-добър контрол върху апетита и по-бързо възстановяване след физическо натоварване или стрес.

Колко протеин е нужен в действителност?

Основните здравни насоки посочват около 0,8 грама протеин на килограм телесно тегло дневно като минимален прием за възрастни. Важно е да се разбере, че това количество е по-скоро граница за избягване на дефицит, а не оптимално ниво за добро здраве, енергия или спортна форма.

При жена с тегло около 60 кг това означава приблизително 48 грама протеин на ден. За много хора това може да е достатъчно за базово функциониране, но невинаги е оптимално за активен начин на живот, отслабване или поддържане на мускулна маса с напредване на възрастта.

Когато физическата активност се увеличи, нуждите също се променят. Активните жени често се нуждаят от около 1,2 до 2 грама протеин на килограм телесно тегло. Това подпомага възстановяването след тренировки, подобрява силата и намалява риска от загуба на мускули при калориен дефицит.

Източник: Протеин за жените – колко наистина ви е нужен