Защо Турция залага на Средния коридор след войната с Иран?

Избухването на войната между САЩ и Израел срещу Иран и затварянето на Ормузкия проток катализираха шок на енергийния пазар, който отекна в световен мащаб, създавайки „най-голямото прекъсване на доставките в историята на световния петролен пазар“, според Международната агенция по енергетика.

Затварянето подчерта функцията на пролива като една от най-важните енергийни точки в света, през която преминава приблизително 20% от световния петрол и втечнен природен газ (LNG). Ответните атаки и блокадата на Иран, междувременно, подчертаха способността на Техеран да нарушава веригите за доставки, да инфлира валутите и да прави Ормузкия проток търговски неизползваем търговски коридор. Резултатът от тази криза може да бъде сериозно пренасочване на евразийската търговия.

Европа, която е силно засегната от затварянето на пролива, е особено нетърпелива да подкрепи нови коридори за търговия. На неотдавнашната среща на върха на Г-7, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа сега трябва да изгради алтернативни търговски и енергийни маршрути, за да заобиколи Ормузкия проток, пише за RS Адам Дехсабзи, анализатор по външна политика, базиран във Вашингтон.

Два алтернативни търговски коридора бяха особено подкрепени. Първият е Средният коридор (или Транскаспийският международен транспортен маршрут), мултимодален сухопътен, железопътен и морски маршрут между Китай и Европа, който преминава през Централна Азия, Кавказ и Турция.

Втората е Инициативата "Четири морета" –

рамка, свързваща Персийския залив с Каспийско, Средиземно и Черно море чрез транзитен коридор Сирия-Турция.

Докато европейците се тревожат, други държави виждат нови възможности. Затварянето предостави възможност за традиционно по-малките играчи в Централна Азия, Кавказ и Леванта – три региона, пряко съседни на Иран – и пробив за сферата на влияние на Турция в Евразия.

В Централна Азия Казахстан може би се очерта като основен бенефициент както от затварянето на пролива от Иран, така и от руската инвазия в Украйна. В регион без излаз на море, който отдавна разчита на търговия с Русия чрез Северния коридор, Средният коридор предоставя на Казахстан огромна възможност да задълбочи връзките си със САЩ, да се освободи от зависимостта си от Русия и да се възползва от икономическите плодове на огромните си запаси от критични минерали, които са от решаващо значение за съвременния технологичен преход. През ноември 2025 г. Казахстан подписа 29 меморандума за разбирателство със САЩ на стойност 17 милиарда долара.

В Кавказ Азербайджан също се възползва от упадъка на Северния коридор и затварянето на Ормузкия проток. След подписването на мирно споразумение с Армения през 2025 г., Баку се стреми да трансформира своята геополитическа идентичност и да се превърне в основна сила в региона. Ключов компонент на мирното споразумение беше изграждането на коридор между двете несвързани територии на Азербайджан през Армения (известен като маршрута на Тръмп, благодарение на ролята му в посредничеството при сключването на споразумението). Маршрутът отключва търговския блок на Азербайджан и позволява безпрепятствена регионална интеграция между Централна Азия и Турция. През 2025 г. Азербайджан официално се присъедини към срещата на върха на C5 като първата държава извън Централна Азия, превръщайки я в C6.

В Леванта, Сирия след Асад се опита да се позиционира като потенциална транзитна държава за енергия и като следващата алтернатива на Ормузкия проток, визия, подкрепена от пратеника на САЩ в Сирия Томас Барак. Инициативата "Четири морета" предоставя на Дамаск отлична възможност да реализира тази визия. В крайна сметка, след официалното отменяне на повечето американски санкции през 2025 г., новото ръководство на Сирия е решено да стимулира следвоенната си икономика и възстановяване (оценено на 216 милиарда долара от Световната банка) чрез приходи от транзит.

Превръщането на Сирия в стабилен свързващ елемент на региона е в интерес и на Персийския залив. Държавите там възприемат Инициативата "Четири морета" като начин да се избегне уязвимостта на Ормузкия проток. През юни Ирак и САЩ публикуваха съвместно изявление, с което се ангажираха с рехабилитацията на нефункциониращия тръбопровод между Киркук в Ирак и Банияс на сирийския бряг, което е ключов прецедент, илюстриращ възможността за свързаност между Персийския залив и Средиземноморието.

Но никоя държава не може да спечели повече от тези промени от Турция, която се намира на пресечната точка на двата алтернативни търговски коридора.

Анкара се позиционира като незаменим транзитен кръстопът между Европа и Азия, като едновременно печели от стремежа на Европа да замени руската енергия, търсенето на експортни маршрути от страна на Персийския залив, които не минават през Ормузкия проток, и натиска на държавите от Централна Азия да премахнат икономическите си ограничения чрез сухопътни коридори. Турция се възползва от припокриващи се кризи, за да се утвърди като център, който никоя евразийска сила не може да заобиколи.

Докато Средният коридор позволява на Турция да реализира своите панюркски стремежи чрез задълбочаване на социалните и икономически връзки между Централна Азия и Азербайджан, инициативата "Четири морета" улеснява нейните неоосмански амбиции за мека сила, като засилва влиянието на Турция в Персийския залив и Леванта и консолидира сунитска ос, която може да балансира шиитския полумесец на Иран.

За разлика от Европа, Съединените щати не са пострадали значително от затварянето на Ормузкия проток. Това до голяма степен се дължи на водещото им в света вътрешно производство на петрол и природен газ. И все пак, както Средният коридор, така и инициативата "Четири морета" предоставят на Вашингтон възможност да подкопае влиянието на Техеран върху ключов морски търговски път (както и Червено море), отслабвайки способността му да заплашва икономиките на съседните региони.

За Вашингтон и двата алтернативни търговски коридора в крайна сметка биха постигнали три сложни стратегически цели: да освободят европейския енергиен суверенитет от руската и иранската зависимост; да позволят американско търговско господство в най-стратегически важната инфраструктура на Близкия изток; и да установят трайна геополитическа рамка, която възнаграждава съюзяването със Запада.

В момента Инициативата "Четири морета" е получила подкрепа от Конгреса и дипломатическа подкрепа, включително от сенатор Жан Шахин (демократ от Ню Хемпшир), конгресмен Джо Уилсън (републиканец от Южна Каролина) и Барак, който е и посланик на САЩ в Турция. САЩ предприеха и редица конкретни стъпки в подкрепа на Средния коридор, а именно посредничество за мирно споразумение между Азербайджан и Армения, както и модернизиране на пристанищата на Казахстан и железопътната инфраструктура на Грузия.

Въпреки че пренасочването на търговията през тези алтернативни коридори може да обслужва няколко стратегически интереса на САЩ, то също така подкопава дългосрочната стабилност в Близкия изток, като замразява Иран. За да се запази един ред, всички държави в региона трябва да имат стимул да го поддържат; отделянето на Иран от икономическата и търговска архитектура на региона ще направи този ред неустойчив.

Независимо от тези потенциални недостатъци, няма съмнение, че международната търговия ще изглежда много по-различно след тази война. В продължение на десетилетия зависимостта на света от един-единствен проток с ширина 21 мили се третираше като неотменим факт на световната търговия. Но с отварянето на Ормузкия проток, светът, който зависеше от него, може би се затваря.

Коридорите, които сега се защитават като алтернативи, няма да разсеят геополитическото напрежение, но ще го преместят.

Както Средният коридор, така и Инициативата „Четири морета“ ще преминат през едни от най-нестабилните територии в света. С появата на нови тесни зони, надвисналият въпрос е дали силите, които ги контролират, ще се стремят да упражняват същото влияние, каквото Иран упражняваше върху пролива.