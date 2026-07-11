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5 напитки, които намаляват целулита

И за добра хидратация

11.07.2026 | 15:15 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Целулитът, познат още като „портокалова кожа“, се дължи на мастни натрупвания, които „подуват“ съединителната тъкан под кожата. Той не е медицински проблем, но много хора търсят начини да намалят видимостта му. Добрата хидратация и правилният избор на напитки могат да подпомогнат този процес. Вижте на какво да заложите:

Зелен чай с джинджифил и цитрусова кора

Зеленият чай съдържа EGCG – мощен антиоксидант с противовъзпалително и липолитично (разграждащо мазнините) действие. Той подобрява обмяната на веществата и възстановява водно-солевия баланс. Цитрусовата кора е богата на витамин С, който подпомага синтеза на колаген и поддържа еластичността на кожата. 

Как да си приготвите напитка? 

  • Смесете по 1 ч. л. зелен чай, листа от червена боровинка и лимонова кора.
  • Добавете ½ ч. л. пресен настърган джинджифил.
  • Залейте с 500 мл вряла вода.
  • Прецедете след 10 минути.
  • Пийте по чаша сутрин и на обяд.

Цитрусова детокс напитка с грейпфрут, портокал и джинджифил

Грейпфрутът, портокалът и лимонът стимулират кръвообращението и извеждането на задържаните течности, които са в основата на целулита. Канелата има противовъзпалително действие.

Пригответе си напитка по следния начин:

  • изцедете сока от 1 грейпфрут, 2 портокала и половин лимон.
  • Добавете 50 г настърган джинджифил, 2 щипки канела и 1 щипка розмарин.
  • Пасирайте в блендер и пийте веднага.
  • Приемайте по чаша сутрин на гладно, освен ако нямате стомашни проблеми.

Източник: 5 напитки, които хидратират тялото и намаляват целулита

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Тагове:

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