5 напитки, които намаляват целулита

Целулитът, познат още като „портокалова кожа“, се дължи на мастни натрупвания, които „подуват“ съединителната тъкан под кожата. Той не е медицински проблем, но много хора търсят начини да намалят видимостта му. Добрата хидратация и правилният избор на напитки могат да подпомогнат този процес. Вижте на какво да заложите:

Зелен чай с джинджифил и цитрусова кора

Зеленият чай съдържа EGCG – мощен антиоксидант с противовъзпалително и липолитично (разграждащо мазнините) действие. Той подобрява обмяната на веществата и възстановява водно-солевия баланс. Цитрусовата кора е богата на витамин С, който подпомага синтеза на колаген и поддържа еластичността на кожата.

Как да си приготвите напитка?

Смесете по 1 ч. л. зелен чай, листа от червена боровинка и лимонова кора.

Добавете ½ ч. л. пресен настърган джинджифил.

Залейте с 500 мл вряла вода.

Прецедете след 10 минути.

Пийте по чаша сутрин и на обяд.

Цитрусова детокс напитка с грейпфрут, портокал и джинджифил

Грейпфрутът, портокалът и лимонът стимулират кръвообращението и извеждането на задържаните течности, които са в основата на целулита. Канелата има противовъзпалително действие.

Пригответе си напитка по следния начин:

изцедете сока от 1 грейпфрут, 2 портокала и половин лимон.

Добавете 50 г настърган джинджифил, 2 щипки канела и 1 щипка розмарин.

Пасирайте в блендер и пийте веднага.

Приемайте по чаша сутрин на гладно, освен ако нямате стомашни проблеми.

Източник: 5 напитки, които хидратират тялото и намаляват целулита