5 напитки, които намаляват целулита

Целулитът, познат още като „портокалова кожа“, се дължи на мастни натрупвания, които „подуват“ съединителната тъкан под кожата. Той не е медицински проблем, но много хора търсят начини да намалят видимостта му. Добрата хидратация и правилният избор на напитки могат да подпомогнат този процес. Вижте на какво да заложите:
Зелен чай с джинджифил и цитрусова кора
Зеленият чай съдържа EGCG – мощен антиоксидант с противовъзпалително и липолитично (разграждащо мазнините) действие. Той подобрява обмяната на веществата и възстановява водно-солевия баланс. Цитрусовата кора е богата на витамин С, който подпомага синтеза на колаген и поддържа еластичността на кожата.
Как да си приготвите напитка?
- Смесете по 1 ч. л. зелен чай, листа от червена боровинка и лимонова кора.
- Добавете ½ ч. л. пресен настърган джинджифил.
- Залейте с 500 мл вряла вода.
- Прецедете след 10 минути.
- Пийте по чаша сутрин и на обяд.
Цитрусова детокс напитка с грейпфрут, портокал и джинджифил
Грейпфрутът, портокалът и лимонът стимулират кръвообращението и извеждането на задържаните течности, които са в основата на целулита. Канелата има противовъзпалително действие.
Пригответе си напитка по следния начин:
- изцедете сока от 1 грейпфрут, 2 портокала и половин лимон.
- Добавете 50 г настърган джинджифил, 2 щипки канела и 1 щипка розмарин.
- Пасирайте в блендер и пийте веднага.
- Приемайте по чаша сутрин на гладно, освен ако нямате стомашни проблеми.
Източник: 5 напитки, които хидратират тялото и намаляват целулитаТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.