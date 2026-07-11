Русия отбелязва със съжаление, че антируските атаки, отправени от председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук на конференция в Белград, не са получили адекватен отговор от Сърбия, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

"Многократно сме заявявали, че представителите на киевския режим не пропускат възможност да превърнат всяко събитие в антируско „благотворително представление“. Конференцията в Белград беше последният пример. Руслан Стефанчук, който беше поканен там, се опита да злоупотреби с тази платформа до максимална степен, за да зададе тона и да направи русофобската пропаганда централна тема на събитието", написа дипломатът в коментар на уебсайта на руското външно министерство. "За съжаление, принудени сме да признаем, че враждебните антируски похождения на човек, близък до Володимир Зеленски, не са получили правилния отговор от сръбските организатори. Убедени сме, че обществеността в приятелска Сърбия е добре запозната с истинската природа на онези, които в момента управляват улица „Банкова“, систематично унищожавайки историята, културата и народа на собствената си страна по волята на своите европейски господари", подчерта тя.

Според Захарова, в речта си, лицемерно представяйки Украйна като невинна жертва на "всеобхватната руска агресия", Стефанчук се е опитал да "прехвърли тежестта на отговорността за всички наранявания и рани, които неонацисткият режим е нанесъл на някога проспериращата република, върху Русия".

"Той ни обвини, че „поробваме източноевропейците", че възпрепятстваме европейската им мечта. Той насочи специално вниманието към отношенията ни с Белград, казвайки, че сърбите не трябва да гледат назад към руснаците, сякаш са "малки братя", обясни тя. "Като цяло, както обикновено, лъжите на украинския гост бяха неизобретателни, но многословни – следвайки примитивния калъп на киевския агитпроп – разчитайки на покорната всеядност на кандидатите за членство в ЕС", отбеляза Захарова.