Важно в горещините: 5 грешки, които допускаме при пиенето на вода

В голяма част от Европа преминава силна гореща вълна, градусите у нас също скачат.

По време на периоди с високи температури е силно препоръчително да се пие достатъчно вода. Това помага на организма да остане хидратиран и намалява риска от обезводняване, което е често срещано през лятото.

Макар пиенето на вода да изглежда елементарно действие, някои неправилни навици могат да навредят на здравето или да попречат на ефективната хидратация. Ето най-често срещаните грешки.

1. Да чакате да ожаднеете, за да пиете вода

Изглежда логично да пиете вода, когато почувствате жажда. В действителност обаче това не е най-добрият подход. Когато вече сте жадни, организмът ви е започнал да сигнализира за недостиг на течности и съществува риск от обезводняване. Затова е добре да пиете вода на редовни интервали през деня, дори когато не изпитвате жажда. По време на горещи вълни често се препоръчва приемът на течности да достигне около 2,5 литра дневно, като количеството зависи от възрастта, физическата активност и здравословното състояние.

2. Да пиете ледено студена вода

Чаша ледена вода изглежда като идеалния начин за разхлаждане. Още с първата глътка усещате свежестта. Въпреки това специалистите обикновено препоръчват водата да бъде прохладна, а не ледена. Много студената вода може да предизвика свиване на кръвоносните съдове и при някои хора да доведе до стомашен дискомфорт или да затрудни храносмилането.

3. Да пиете водата твърде бързо

Когато сте много жадни, често изпивате голямо количество вода наведнъж. Това може да натовари стомаха и да създаде неприятно усещане. По-добре е водата да се пие на по-малки глътки и постепенно, за да може организмът да я усвои по-ефективно.

4. Да пиете вода прави и набързо

Пиенето на вода в изправено положение, особено докато вървите, често води до по-бързо поглъщане на течността. По-важното обаче не е самата поза, а скоростта на пиене. Ако пиете прекалено бързо, това може да причини дискомфорт и да затрудни нормалното храносмилане.

5. Да бъркате жаждата с глада

Това е грешка, която много хора допускат, без да осъзнават. Понякога усещането за глад или къркоренето на стомаха всъщност може да е сигнал за нужда от течности. Ако не сте сигурни дали сте гладни или жадни, изпийте чаша вода и изчакайте няколко минути. Ако усещането за глад намалее, вероятно организмът ви е имал нужда от хидратация.