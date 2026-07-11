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Мащабна акция на МВР: Започват масови проверки на тежкотоварните камиони в цялата страна

При констатирани технически неизправности информацията ще бъде изпращана незабавно на "Автомобилна администрация"

11.07.2026 | 15:45 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди незабавното предприемане на засилени контролни действия на територията на страната над тежкотоварния трафик, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

По негово разпореждане Главните дирекции "Национална полиция" и "Гранична полиция", СДВР и областни дирекции на МВР ще създадат организация за провеждане на съвместни проверки с екипи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Контролът ще бъде насочен към товарните моторни превозни средства с максимална допустима маса над 3,5 тона,

като приоритет ще бъдат автомобилите над 12 тона. Проверките ще обхващат техническата изправност на превозните средства и спазването на нормативните изисквания съгласно Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози.

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На полицейските екипи, които ще извършват контрол без участието на служители на ИА "Автомобилна администрация", е разпоредено да обръщат особено внимание на техническото състояние на товарните автомобили и на съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани съобразно действащото законодателство. При констатирани технически неизправности информацията ще бъде изпращана незабавно на ИА "Автомобилна администрация" за предприемане на последващи действия в рамките на нейните законови правомощия.

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