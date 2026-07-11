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Цяла Куба потъна в мрак, отново остана без ток

Това се случва за втори път за една седмица

11.07.2026 | 10:17 ч. 3
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Токът отново спря в цяла Куба, предадоха световните агенции. Това се случва за втори път в рамките на настоящата седмица.

Министерството на енергетиката поясни, че са задействани механизми за възстановяване на електроподаването.

Куба има ендемични проблеми с тока, водещи до честни прекъсвания и сривове в системата.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп освен това наложи петролна блокада на острова след задържането на президента на Венецуела Николас Мадуро на 3 януари при специална американска операция. Венецуела беше основен доставчик на петрол за Куба.

Под натиск от САЩ доставките престанаха, както и от Мексико за Куба, което задълбочи енергийната криза на карибския остров.

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