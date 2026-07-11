Кантарът мина, без милост на ринга – SENSHI 32 Grand Prix бойците показаха амбиция

Всички 16 бойци, които ще се качат на ринга на SENSHI 32 Grand Prix, преминаха успешно официалния кантар и са готови за зрелищните сблъсъци на 11 юли. След проверката на теглото съперниците се изправиха лице в лице по време на традиционните официални срещи очи в очи, демонстрирайки увереност, концентрация и уважение преди решаващите битки.

На кантара присъстваха световни легенди в кикбокса и бойните спортове от цял свят, които поздравиха всички участници и им пожелаха успех. Сред специалните гости бяха шихан Акира Масуда, шихан Семи Шилт, шихан Франсиско Фильо, Ернесто Хуст, шихан Рю Нарушима, шихан Николас Петас, шихан Сам Греко, шихан Глаубе Фейтоса, Алберт Краус, Анди Зауер, сенсей Евъртън Тейшейра, сенсей Тариел Николейшвили, сенсей Захари Дамянов, сенсей Ян Сокуп, сенсей Андрюс Накахара, сенсей Петър Мартинов, сенсей Юсуке Фуджи и легендата на К-1 Рей Сефо.

На 11 юли от 19:30 часа специално изградената плажна арена в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ край Варна ще посрещне третия за годината турнир във формат Grand Prix. За първи път в историята на SENSHI ще бъде определен шампион в средна категория до 85 кг, след като осем бойци преминат през четвъртфинали, полуфинали и финал в рамките на една вечер.

След официалния кантар бойната карта изглежда напълно готова:

SENSHI Grand Prix (-85 кг):

- Джошуа Акингбаде (Ирландия) – 84,6 кг срещу Али Юзеир (България) – 84,5 кг

- Давид Сабо-Тот (Унгария) – 84,8 кг срещу Фабиан Лорито (Италия) – 85,0 кг

- Улрик Бокеме (Швейцария) – 85,0 кг срещу Юри де Соуса (Португалия) – 85,0 кг

- Майлс Симсон (Суринам) – 84,4 кг срещу Оливър Лангуа-Рос (Канада) – 84,9 кг

Резервни двубои в Grand Prix:

- Анджело Мирно (Италия) – 84,6 кг срещу Рикардо Лукеи (Бразилия) – 85,0 кг

- Рами Дегир (Алжир) – 84,9 кг срещу Шариф Бен Мабрук (Тунис) – 84,7 кг

Супер битки:

- Нейтън Кук (Англия) – 118,7 кг срещу Франческо Джая (Албания) – 116,5 кг (KWU Full Contact, 95+ кг)

- Даниеле Валенте (Италия) – 75,0 кг срещу Жулиен Риков (България) – 74,8 кг (KWU Full Contact, -75 кг)

Общо 16 професионални бойци от 13 държави ще предложат зрелищни сблъсъци, изпълнени с техника, сила и характер. Освен историческия Grand Prix в средна категория, зрителите ще видят и две супер битки, сред които двубоя на непобедения шампион на SENSHI Grand Prix до 75 кг Жулиен Риков.

SENSHI 32 Grand Prix започва на 11 юли от 19:30 часа на плажната арена в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна и обещава още една незабравима вечер от календара на международната бойна верига SENSHI.

Билети може да се вземат от мрежата на Eventim.bg.

Можете да гледате SENSHI 32 Grand Prix на живо и безплатно в YouTube канала на SENSHI и в TrillerTV по целия свят, в Swerve Combat за САЩ и Канада, както и по Bulgaria ON AIR, DIEMA и MAX Sport 1 за България.

SENSHI 32 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.