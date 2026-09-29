Национална криза? Болници в Англия останаха без ключови лекарства

Болници в Англия са засегнати от недостиг на ключови лекарства за облекчаване на болката, предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци и контролиране на високото кръвно налягане, съобщава The Guardian.

Десетки лечебни заведения на Националната здравна служба (NHS) са се сблъскали с недостиг на аспирин, ко-кодамол - болкоуспокояващо, което комбинира парацетамол и кодеин, както и на рамиприл, използван при високо кръвно налягане.

Фармацевти определят проблемите с доставките като "национална криза". В някои случаи пациенти са оставали без достъп до обичайните си лекарства в продължение на седмици.

Най-широко разпространен е недостигът на аспирин, който освен за облекчаване на болката се използва и за намаляване на риска от образуване на кръвни съсиреци.

Проблемите с наличностите на трите лекарства в болниците са установени чрез заявления за достъп до обществена информация, подадени от д-р Родолфо Катена - експерт по глобални здравни доставки в University College London.

Данните поставят отново във фокуса проблемите във веригите за доставка на основни медикаменти.

Според The Guardian през последните години снабдяването на здравните служби с лекарства е станало все по-несигурно заради фактори като търговски спорове, глобални конфликти и проблеми в производството.

Ситуацията поражда опасения за достъпа на пациентите до лекарства, които се използват широко както за контролиране на хронични заболявания, така и за лечение на болка и предотвратяване на усложнения.