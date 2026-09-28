Променя се обхватът на системата, която контролира наличността на лекарствата

От Българския фармацевтичен съюз подкрепят новите законови промени за липсващите лекарства и срещу нелегалния износ на скъпи медикаменти.

Председателят на организацията Димитър Маринов посочи в "България сутрин", че се променя обхватът на системата СЕСПА, която контролира наличността на лекарствата в страната.

"Обхватът на тази система се разширява върху всичко, което е по лекарско предписание. Трябва още по-добре да се гарантират наличности за пациентите. Предвижда се възможност аптеките да виждат наличностите при търговците на едро. Има добросъвестни търговци на едро. Някои се занимават само с износ", заяви той за Bulgaria ON AIR.

Гостът разясни, че идеята не е да се ограничава свободното движение на стоки, а първо да се подсигурят наличностите за българските пациенти.

Системата СЕСПА е на принципа на взаимния контрол и всяко внесено лекарство в страната се докладва.

"Настояваме да няма възможност аптеката да зареди някакво количество от търговец на едро и да няма за другите. Аптеката да може да поръча само при наличие на електронна рецепта. Аптеките да бъдат избирани от пациентите с отношение и допълнителна информация. В същото време търговците на едро ще трябва да се конкурират помежду си", каза още Маринов.

По думите му нямаме гаранция аптеката какво получава от търговците на едро.

Към нея вече пристигат лекарствени опаковки, които са платени от Касата и трябва да са отпуснати на даден пациент или вложени в болници.

Част от опаковките, които преди фиктивно се изписваха на пациенти и изнасяни в Европа, благодарение на този контрол не могат да се изнасят в Европа. Но няма гаранция, че не могат да се изнасят извън ЕС, стана ясно от думите на Маринов.

От Българския фармацевтичен съюз искат да се правят проверки на лицата, които отварят аптеки.

"Ще започнат да се забелязват сериозни изкривявания на пазара."

Маринов отбеляза, че има ограничение аптеката да продава лекарство "само на населението".

"Вероятно са имали предвид само с рецепта. Трябва да се направи едно изключение. В момента лекарите се снабдяват от аптеката. Не виждам как те ще се снабдяват, ако не се направи уточнението", подчерта гостът.