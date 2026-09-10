НЗОК плащала за скъпи лекарства, а системата отчитала евтини

Вероятно са отклонявани скъпоструващи лекарства и бюджетът на НЗОК е ощетен в особено големи размери, каза на брифинг пред журналисти заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Стойно Цветков във връзка с операцията на МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и други институции в 12 области на страната. Проверяват се аптеки и складове за лекарства, над 100 обекта.

По думите на Цветков, става въпрос за ощетяване на Здравната каса с милиони евро. Схемата е работила от 2025 година.

Разследващите допускат, че има замесени медицински лица. Досега обаче няма задържани. Стойнев обясни, че лекарствата са за пациенти с хронични заболявания, както и такива, които са животоподдържащи.

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Яни Козалиев, началник на отдел в ДАНС, коментира, че се проверяват данни за износ и реекспорт на лекарствата.

Схемата е работила от 2025 година. Според данните нещата са организирани, става въпрос за манипулиране на системи, свързани със здравеопазването по начин, по който лекарство, което е скъпо, да бъде платено към касата, но всъщност то да бъде електронно заменено от евтино и да остане свободно в системата за верификация.