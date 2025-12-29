IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Проф. Румен Драганов: Българският туризъм стана красив, удобен и харесван

БГ туризмът стана удобен и харесван, добави той

29.12.2025 | 10:40 ч. 4
БГНЕС

В интервю за БНР проф. Румен Драганов заяви, че туризмът стои стабилно като икономика на страната. Очакванията му са през следващата 2026 година той да продължи да се развива.

Директорът на Института за анализи и оценки в туризма отчете, че през 2025 г. България е посетена от около 13,5 млн. чужденци. По думите му това е с близо 1 млн. повече от 2019 г.

"Очакваме догодина да достигнем до 14 млн. чуждестранни посетители. Годината се очертава добра. Направили сме много добри инвестиции. Имаме развитие в летищата в България. Подобрява се много силно инфраструктурата на Летище Бургас - там се правят много големи инвестиции. В София започва строителство на нов терминал. Летище Пловдив работи изключително усилено. Летище Варна има доста полети и през зимата. Увеличаването на туризма е за сметка на културния туризъм и другите видове туризъм. Морският туризъм продължава да стагнира - все още не можем да постигнем резултатите от 2019 г., когато става въпрос за лятно море", коментира Драганов.

Зимен сезон

Според Драганов за зимния сезон (декември-март) се очакват най-малко 3 млн. посетители от чужбина. 

“Имаме устойчивост в туризма. Не очакваме значителни скокове, но очакваме непрекъснато нарастване на пътуванията към България”, добави експертът и отчете, че има увеличаване на цените преди всичко в по-високата категория хотели и заведения. 

“В туризма има много инвестиции, които не са генерирани като приход от туризъм, а те идват от други сектори”, уточни Драганов и добави, че се наблюдава и нарастване на категории - много хотели качват категорията си.

Като пример Драганов посочи подобряване на материалната база.

“Българският туризъм стана красив, хубав, удобен и харесван”, каза в заключение Драганов.

