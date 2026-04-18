IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Хърватия затяга контрола на краткосрочните наеми в туризма

Ще забранява енергийните напитки на непълнолетни

18.04.2026 | 08:57 ч.
Дубровник. Снимка: IstockPhoto

Дубровник. Снимка: IstockPhoto

Хърватският министър на туризма и спорта Тончи Главина представи вчера пред парламента изменения в закона за туристическата дейност на Хърватия, включващ забрана за продажба на енергийни напитки на непълнолетни лица, съобщи хърватският вестник "Ютарни лист".

Измененията в закона предвиждат забрана за продажба и сервиране, както и за консумация на енергийни напитки от лица под 18-годишна възраст в туристически обекти, по модела, който вече съществува за алкохолните напитки. Контролът за спазването на закона включва инспекции, както и полицейски проверки. 

Целта на това изменение е да се защити здравето на децата заради високото съдържание на кофеин в енергийните напитки, а подобни мерки вече са въведени и в други държави от Европейския съюз.

Измененията в закона включват и други аспекти на туристическия сектор. 

Наемодателите занапред ще трябва да получават задължителен регистрационен номер за краткосрочен наем, а собствениците на вили и нерегистрираните наемодатели вече няма да бъдат проверявани само от държавни инспектори, но и от общински служители и митническата администрация. На юридическите лица вече няма да се разрешава да отдават под наем апартаменти и стаи в жилищни сгради.

Главина обяви по-строги мерки срещу нерегистрирания краткосрочен наем, по-сериозен контрол на пазара и пълна дигитализация на процедурите в туризма./БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хърватия туризъм Дубровник
Новини
Виж всички новини
Без будилник
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem