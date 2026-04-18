Хърватия затяга контрола на краткосрочните наеми в туризма

Хърватският министър на туризма и спорта Тончи Главина представи вчера пред парламента изменения в закона за туристическата дейност на Хърватия, включващ забрана за продажба на енергийни напитки на непълнолетни лица, съобщи хърватският вестник "Ютарни лист".

Измененията в закона предвиждат забрана за продажба и сервиране, както и за консумация на енергийни напитки от лица под 18-годишна възраст в туристически обекти, по модела, който вече съществува за алкохолните напитки. Контролът за спазването на закона включва инспекции, както и полицейски проверки.

Целта на това изменение е да се защити здравето на децата заради високото съдържание на кофеин в енергийните напитки, а подобни мерки вече са въведени и в други държави от Европейския съюз.

Измененията в закона включват и други аспекти на туристическия сектор.

Наемодателите занапред ще трябва да получават задължителен регистрационен номер за краткосрочен наем, а собствениците на вили и нерегистрираните наемодатели вече няма да бъдат проверявани само от държавни инспектори, но и от общински служители и митническата администрация. На юридическите лица вече няма да се разрешава да отдават под наем апартаменти и стаи в жилищни сгради.

Главина обяви по-строги мерки срещу нерегистрирания краткосрочен наем, по-сериозен контрол на пазара и пълна дигитализация на процедурите в туризма./БТА