Женени ли са A$AP Rocky и Риана?

Изглежда, че Риана и A$AP Rockyможе би вече са казали заветното „Да“. Докато слуховете за тайна сватба между двамата продължават да се въртят, рапърът сякаш сам потвърди новината — и то по най-небрежния възможен начин.

„Да бъда баща, партньор и любящ съпруг — това е, което наистина ме прави щастлив. Знам, че звучи клиширано, но именно това ме движи – възможността да се изразявам креативно, да съм семеен човек, да съм артист. Без значение коя роля избирам в дадения ден – важното е да давам най-доброто от себе си“, казва A$AP Rocky (истинското му име е Раким Атълстън Майърс) в интервю за The Perfect Magazine.

Риана и A$AP Rocky са заедно от 2020 г. и вече имат двама синове и една дъщеричка – RZA (на 3 години), Риот (на 2 години) и най-малката Роки, родена преди месец. Двамата обаче винаги са пазили личния си живот далеч от медиите, затова феновете отдавна се чудят дали звездната двойка официално е сключила брак.

Миналия месец A$AP Rockyвече намекна за това в интервю за Elle, когато, попитан дали се вижда като бъдещ съпруг, отговори с усмивка: „А откъде знаете, че вече не съм?“ – преди да добави: „Няма да потвърдя нищо.“

Сега обаче думите му звучат повече от категорично.

В същото интервю той говори и за това как поддържат връзката си стабилна въпреки славата и ангажиментите: „Когато се прибереш у дома, всичко е за семейството. За връзката. За дома. Не за всичкия онзи шум навън.“