Шон "Диди" Комс е осъден на 50 месеца затвор за проституция

Рапърът Шон "Диди“ Комбс беше осъден на над четири години затвор за присъдата си за проституция. Това бележи началото на потресаващото падение на опозорения рап магнат.

55-годишният продуцент наведе глава, докато съдия Арун Субраманиан произнесе присъдата от 50 месеца в съдебна зала в Манхатън в петък, докато плачещото семейство на Диди наблюдаваше.

Рапърът е в ареста от септември 2024 година С 13-те месеца, които вече е прекарал зад решетките, той е на път да бъде освободен през ноември 2028 година.

Съдията също така го глоби с 500 хиляди долара, осъждайки го за "дивашкото“ малтретиране на бившата му приятелка Каси Вентура, заявявайки, че го прави за пример, защото е причинил "непоправима вреда“ на жертвите си.

Диди всъщност не е осъден за никакво престъпление срещу Вентура, но е известен с това, че е заснет как я бие, като признанието за малтретирането ѝ в петък вероятно ще осигури известна утеха за малтретирания модел.

Продуцентът стоеше без емоция в съдебната зала, докато съдията произнасяше присъдата.

"Злоупотребихте с властта и контрола, които имахте над живота на жените, които твърдеше, че обичате силно“, каза съдията и продължи: "Защо продължи толкова дълго? Защото ти имаше силата и ресурсите да го поддържаш“.

Решението дойде след бурно изслушване за произнасяне на присъдата, което се влоши за Диди. В началото на деня съдията реши, че все пак ще разгледа доказателства по обвинения в трафик на хора за сексуална експлоатация и рекет, по които той беше оправдан през юли.

Съдебен художник-скицист показа звездата, отразяваща емблематичната картина "Вик“ по време на заседанието, докато сякаш осъзнаваше, че е изправен пред дълъг престой в затвора.

След това прокурорите казаха на съдията, че Диди арогантно е уредил изказвания за понеделник в Маями, предполагайки, че не вярва, че ще прекара повече време зад решетките.

Адвокатът на Диди Никол Уестморланд се разплака в неуспешния си аргумент за лека присъда, твърдейки, че той заслужава снизхождение, защото е бил удостоен с наградата "Дизайнер на мъжко облекло на годината“ от Американския моден съвет през 2004 година, пише Daily mail.

"Не става дума само за награда, а за разбиване на бариери“, каза адвокатът.

Присъдата, произнесена в петък, допълва позора на 55-годишния мъж, който някога беше един от най-влиятелните мъже в развлекателната индустрия.

В заключителната си реч пред Комбс съдията многократно похвали Вентура и каза, че се възхищава на смелостта ѝ да се изправи пред съда.

Взривоопасната съдебна сага на Диди приключи с днешната присъда две години след ареста му и след осемседмичен съдебен процес. Той беше изправен пред до 20 години затвор.