Летището в Нашвил ще бъде кръстено на певицата Доли Партън

Инициативата на феновете за преименуване на летището в Нашвил на името на Доли Партън изглежда набира скорост само дни след смъртта на иконата на кънтри музиката.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий и изпълнителният директор на Летищната администрация на Нашвил изразиха подкрепа за промяната на името в петък. Очаква се въпросът да бъде обсъден на заседанието на администрацията следващия месец, съобщава АР.

Още през януари 2025 година, много преди смъртта на 80-годишната Партън във вторник, фенове стартираха онлайн петиция с призив към властите да преименуват Международното летище "Нашвил“ в нейна чест. След кончината на певицата инициативата привлече нов интерес, като до петък събраните подписи надхвърлиха 155 000.

Ако промяната се осъществи, Партън ще стане първата жена, чието име носи някое от 50-те най-натоварени летища в САЩ.

Губернаторът заяви, че вече е обсъдил идеята с представители на Партън.

"На място, където Тенеси посреща света, е напълно уместно Международното летище "Нашвил“ да носи името на любимата дъщеря на нашия щат и да приветства пътешествениците с непреходното наследство на музиката, щедростта, вярата и добротата на Доли“, се казва в изявлението на Лий.

Родена в бедност в подножието на планината Грейт Смоуки, Партън се превръща в икона, чиято популярност надхвърля границите на поколения, географски региони и политически пристрастия. Освен че пише и записва хитове като "Jolene“ и "I Will Always Love You“, тя участва и в холивудски филми, сред които "9 to 5“ и "Steel Magnolias“.

Редица американски летища носят имената на обичани знаменитости – от международното летище "Мохамед Али“ в Луисвил, Кентъки, до летище "Джон Уейн“ в Ориндж Каунти, Калифорния. Летището в Ню Орлиънс е преименувано на името на джаз иконата Луис Армстронг през 2001 г.

По-голямата част от летищата в САЩ, носещи имената на личности, са кръстени на мъже. Националното летище "Бил и Хилари Клинтън“ в Литъл Рок, Арканзас, е едно от изключенията. Друго такова е Мемориалното летище "Амелия Еърхарт“ в Ачисън, Канзас.

Именуването на летището в Нашвил на Партън може да наложи на управляващия го орган да преразгледа политиката си за подобни почести, според която обектите на летището могат да носят имената само на хора, починали преди поне две години.