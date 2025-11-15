Днес е 13-то издание на “Нощ на театрите”

Днес ще се проведе 13-ата “Нощ на театрите“. По традиция, всяка трета събота от ноември в много държави в Европа “властва“ театралното изкуство, основното послание на българското издание е “Нощният живот на театъра“, съобщават организаторите.

“Романтично се завръщаме към нещо, което беше в основата на инициативата още при нейното създаване – нощното театрално приключение, което за кратко време ни пренася в една вълшебна и вълнуваща реалност, в която преживяваме театралното изкуство“, допълват от екипа.

Тази година посланици на кампанията са драматургът Александър Секулов, актьорите Владимир Пенев, Юлиан Вергов, Дарин Ангелов, Христо Петков, Константин Еленков, Мартин Димитров, Теодора Духовникова, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева, Ивана Крумова, примабалерината Марта Петкова и премиерсолистът Никола Хаджитанев.

Всички те ще са гости в традиционното Live студио и участници във фотографския проект “Нощни персонажи“ на Драгомир Спасов.

Повече от шестотин хиляди е броят на зрителите, които преживяваха театралното изкуство в изминалите 12 издания в България, казват от “Нощ на театрите“.