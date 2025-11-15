IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

Днес е 13-то издание на “Нощ на театрите”

Европейските столици се включват в инициативата

15.11.2025 | 08:50 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Днес ще се проведе 13-ата “Нощ на театрите“. По традиция, всяка трета събота от ноември в много държави в Европа “властва“ театралното изкуство, основното послание на българското издание е “Нощният живот на театъра“, съобщават организаторите. 

“Романтично се завръщаме към нещо, което беше в основата на инициативата още при нейното създаване – нощното театрално приключение, което за кратко време ни пренася в една вълшебна и вълнуваща реалност, в която преживяваме театралното изкуство“, допълват от екипа.

Свързани статии

Тази година посланици на кампанията са драматургът Александър Секулов, актьорите Владимир Пенев, Юлиан Вергов, Дарин Ангелов, Христо Петков, Константин Еленков, Мартин Димитров, Теодора Духовникова, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева, Ивана Крумова, примабалерината Марта Петкова и премиерсолистът Никола Хаджитанев. 

Всички те ще са гости в традиционното Live студио и участници във  фотографския проект “Нощни персонажи“ на Драгомир Спасов.

Повече от шестотин хиляди е броят на зрителите, които преживяваха театралното изкуство в изминалите 12 издания в България, казват от “Нощ на театрите“. 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Нощ на театрите култура постановки инциатива
Новини
Виж всички новини
Артф@кти
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem