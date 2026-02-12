Мората отрече да е изневерявал на бившата си

Алваро Мората отрече слуховете, че е изневерявал на съпругата си Алис Кампело. 33-годишният футболист и 30-годишната моделка изненадоха феновете, като обявиха, че се разделят през август 2024 г. - месец, след като отборът на Испания спечели Евро 2024. Тогава Алис и Мората се отдадоха на празненства и екзотични ваканции.

През януари 2025 г. двамата издадоха, че са се събрали. Но към края на годината пак са се разделили.

Сега футболистът разкри, че този път раздялата им е окончателна и с брака им е свършено.

Алваро твърди, че страда.

"Ние страдаме, защото сме двама души, които се обичат, но не се разбират един друг. Алис не изживява по-лош период от мен, много хора казват, че тя е тази, която чувства болка. Искам да го изясня, че и двамата ни боли, не само тя чувства горчивина, и двамата ни боли", посочи звездата пред "Fiesta".

