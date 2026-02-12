САЩ и Европа пред изпитание: Стратегии за прекратяване на войната в Украйна

С наближаването на четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Москва насочи една от най-големите си ракетни атаки към украински електроцентрали на фона на бруталните февруарски студове. Хиляди и хиляди хора в украинските градове се борят да оцелеят при минусови температури, без отопление, сред прекъсвания на електрозахранването и безмилостни бомбардировки.

САЩ продължават да играят активна роля в преговорите за прекратяване на четиригодишната война. При липсата на ясен напредък, администрацията на Тръмп вероятно ще окаже натиск върху двете страни да постигнат споразумение, пише Forbes.

Как завършва войната, когато мощен съюзник оказва натиск върху атакуваната страна да направи компромис, въпреки всички доказателства, показващи, че действията на нападателя през последните четири години отговарят на всяко определение за геноцид?

За да бъде ясно, Министерството на правосъдието на САЩ определя геноцида като „умишлено, систематично унищожаване на национална, етническа, расова или религиозна група, определено от пет конкретни действия, извършени с намерение за унищожаване на групата изцяло или частично“. Конвенцията за геноцида от 1948 г. определя „убиване на членове, причиняване на сериозни телесни или психически повреди, налагане на условия на живот, целящи унищожаване на групата, предотвратяване на раждаемостта и насилствено преместване на деца“. Русия прави всичко това на украинците през последните две години, на открито, включително насилствено преместване на деца, мъчения, изнасилвания и масови убийства на цивилни, както се вижда от масови гробове, открити в бивши окупирани територии.

През януари и февруари в столицата на Украйна Киев и втория по големина град Харков температурите достигнаха -25°C. Масивната атака с балистични ракети и дронове на Русия остави хиляди хора без електричество и отопление в Киев, Харков, Запорожие и други места. Русия умишлено атакува украинската електропреносна мрежа през най-студените седмици, причинявайки умишлена вреда на цивилното население, убивайки най-уязвимите членове на обществото - болните, инвалидите, възрастните хора, бедните - тези, които не могат да напуснат и нямат достъп до генератори за енергия.

Съединените щати биха могли да играят определяща роля за прекратяване на тази война и осигуряване на дълготраен мир в Европа и извън нея.

Тристранните разговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби, ОАЕ, не успяха да преодолеят всички различия между позициите на страните. Многобройни фактори около действията на Русия сякаш липсват от картината и пречат на усилията на администрацията на Тръмп: глобалните заплахи за сигурността и екзистенциалните интереси на държави извън Украйна.

Украйна и глобалната сигурност бяха в центъра на дискусиите на Световния икономически форум в Давос през януари, включително срещи в Украинския дом в Давос, организирани съвместно от Американския фонд за предприемачество Украйна-Молдова, фондация „Виктор Пинчук“ и Horizon Capital.

„За повечето европейци Украйна в момента е предизвикателство номер едно за сигурността“, каза Волфганг Ишингер, председател на Мюнхенската конференция по сигурност, докато модерираше дискусията „Ролята на Съединените щати в света“ в Украинския дом в Давос. „Не става въпрос само за това да помогнем на Украйна, да се уверим, че че Украйна няма да загуби този конфликт... но че тази война всъщност е за нас, за цяла Европа, за нашите екзистенциални интереси.“

В разговорите, организирани от фондацията на Виктор Пинчук и PinchukArtCentre в сътрудничество с офиса на президента на Украйна, участва и генерал-лейтенант в оставка Кийт Келог, бившият специален пратеник на САЩ за Украйна.

Келог се спря на ролята на Европа в прекратяването на войната, твърдейки, че европейските страни подценяват колективната си сила.

„Вярвам, че европейците и Европа са много по-силни, отколкото си мислят“, каза той. „Те разчитат от 75 години на факта, че американците ще бъдат до тях. И ние ще бъдем там. Винаги ще бъдем там.“ Но той добави, че нарастващите възможности на Европа биха могли да повлияят на изчисленията на Русия: „Ако европейците се стегнат, те ще бъдат много, много силни колективно.“

На въпрос за перспективите за мир, Келог каза, че конфликтът може би наближава решителна фаза.

„Мисля, че се насочваме, може би, към последните етапи на мирното развитие“, каза той. Той предположи, че напредъкът може да дойде след студения сезон. „Украйна трябва да преживее тази зима и тогава предимството ще се върне при вас. И мисля, че Путин ще види това и мисля, че с течение на времето той не може да поддържа това.“

Келог противопостави мотивите на двете армии.

„Путин има армия, която е пълна предимно с хора, които той подкупва“, каза той. „Украйна има армия, която се бори за своята нация.“ Той отхвърли предложенията за търговия с територия за мир, по-специално идеята за отказ от контролираните от Украйна части от Донецка област.

Той също така призова украинците, които са напуснали страната, да се върнат. „Трябва да останете в борбата за страната си“, каза Келог. „Като се има предвид факта, че толкова много хора са напуснали, те трябва да се върнат и да се борят за нея. И те всъщност ще изградят по-добра Украйна, отколкото беше преди.“ Той каза, че бъдещият капацитет на Украйна е ясен. „Когато погледнете технологиите и растежа на хората в Украйна, осъзнавате, че тя ще бъде изключителна и могъща нация.“

И двамата оратори определиха Русия като основна пречка пред мира.

„Истинската пречка за напредъка е Путин“, каза Келог.

Ишингер призова за по-строги мерки, включително използването на замразени руски активи.

„Би било много желателно партньорите от ЕС да се обединят и действително да решат да вземат тези така наречени замразени активи и да ги използват директно“, каза той, отбелязвайки потенциалното въздействие върху изчисленията на Русия.

Дискусията завърши с мнението, че прекратяването на войната изисква постоянен натиск върху Русия, единство между европейските държави, продължаващ ангажимент на САЩ и отказ от териториални отстъпки.

Стив Уиткоф, специален пратеник на САЩ за Близкия изток и преговарящ на САЩ за мирния процес в Украйна, говори на украинската закуска в Давос (частна годишна дискусия, в която тази година участваха генералният секретар на НАТО Марк Рюте и множество европейски държавни глави). „Президентът [Тръмп] говори за безмитна зона за Украйна, което според мен ще промени играта, и ще видите как индустрията се насочва към тази област“, ​​отбеляза той.

В разговор с репортери на 6 февруари, Зеленски заяви, че Русия е представила на САЩ икономическо предложение на стойност 12 трилиона долара, тъй като двустранните икономически споразумения със САЩ са част от по-широкия процес на преговори.

„Мирните преговори са страхотни и фантастични и ние ще направим всичко възможно, за да ги приключваме успешно“, заяви Марк Рюте, генерален секретар на НАТО, в Давос. „Но това няма да се случи утре. А междувременно те [украинците] се нуждаят от прехващачи и военна подкрепа утре. Така че, мои европейски и канадски приятели, трябва да останем фокусирани.“

Президентът на Финландия Александър Стуб, чиято страна се присъедини към НАТО през 2023 г., опасявайки се от експанзионизма на Русия, каза: „Голямата дилема, пред която сме изправени в момента, е как да принудим Русия да прекрати тази война. И има само две неща, които можем да направим. Първото е да продължим да предоставяме на Украйна всичко, от което евентуално се нуждае. И второто е да окажем по-голям икономически натиск върху Русия.“ „И тогава ще видим, че Украйна ще е спечелила тази война в края на краищата“, добави той.

От началото на 2026 г. руското правителство продължава да бомбардира украински градове и енергийна инфраструктура, убивайки цивилни и причинявайки хуманитарна криза по време на жестокия зимен студ. Няма прекратяване на огъня и в докладите за мирните преговори не се споменават последствията от военните престъпления и зверства на Русия.