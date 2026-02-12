Нов етап за пазара на жилища в България: Купувачите ще диктуват правилата

Пазарът на жилища в България навлиза в нов етап, в който купувачите стават все по-взискателни и внимателни при избора на имот. Еуфорията около еврозоната приключи, а клиентите вече търсят среда на обитаване и реално качество. Сделките на зелено остават значими, но само за проекти с доказана надеждност и спазване на срокове. Кредитната активност се нормализира и подкрепя пазара, който се насочва към по-устойчив растеж. Това каза Красимир Джамбазов, търговски директор в New Estates, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

Пазарът преминава към по-устойчива фаза

След силния период, подхранен от очакванията за еврозоната, жилищният пазар у нас навлиза в по-спокойна и селективна фаза.

Красимир Джамбазов отбелязва, че „евроефектът беше изконсумиран още преди две или три години“.

Пазарът вече се движи към устойчивост, подчерта събеседникът. Той поясни, че купувачите са станали значително по-внимателни и анализират подробно проектите, което според него е положително, защото откроява качествените предложения.

Купувачите все по-често

избират ново строителство, но очакванията им са много по-високи.

„Хората са готови да платят по-висока цена, когато получават подобрение в качеството на живот“.

Джамбазов заяви, че качеството вече не се свежда само до материали и общи части, а включва цялостната външна и вътрешна среда, инфраструктурата около проекта и профила на бъдещите обитатели.

"Това създава по-устойчиви общности в сградите".

Сделките на зелено остават значими, но с условие

Около 30–40 процента от сделките през 2025 г. са били за ново строителство, като покупките на зелено продължават да привличат интерес.

Джамбазов подчертава, че „успешните проекти са тези, които спазват сроковете и поддържат високо качество на изпълнение“.

Клиентите търсят функционални разпределения и по-големи помещения, като минималистичните малки спални вече не се приемат.

Въпреки това остава известен скептицизъм, който агенциите компенсират чрез по-добра информираност и анализ на инвеститорите.

Кредитната активност подкрепя пазара

Стабилната политика на банките и растящите доходи са били ключови фактори за пазара през 2025 г.

"От средата на януари се наблюдава връщане към нормалните ритми на кредитиране, което улеснява сделките".

Джамбазов отбелязва, че клиентите са по-финансово грамотни и внимателно преценяват възможностите си, което допринася за по-здравословен пазар.

Понижените минимални резерви на банките и допълнителната ликвидност също могат да засилят ипотечното кредитиране.

Пазарът се успокоява, но качествените проекти ще продължат да поскъпват умерено.

Джамбазов коментира, че „еуфорията приключи и купувачите ще водят пазара“, като вече не са склонни на компромиси.

Липсата на квалифициран труд и по-високите цени на материалите ще поддържат лек натиск върху цените, но само проектите с реална стойност ще привличат интерес.

Според него 2026 г. ще бъде година, в която клиентите ще избират внимателно и информирано, а пазарът ще се подреди около качеството.

