Ема Стоун и Кейт Хъдсън впечатлиха на ежегодния обяд на Академията

Запознайте се с класа на Академията за 2026 година!

Номинираните за тазгодишните награди „Оскар“ се събраха във вторник, 10 февруари, за ежегодната си снимка, направена след традиционния обяд в музея на Академията в Лос Анджелис.

Тазгодишният списък с номинирани включва Ема Стоун, Кейт Хъдсън, Джеси Бъкли, Тимъти Шаламе, Леонардо ди Каприо, Итън Хоук, Майкъл Б. Джордан, Ел Фанинг, Бенисио дел Торо, Джейкъб Елорди, Шон Пен и Стелан Скарсгард.

„Грешници“ пренаписа историята, печелейки впечатляващите 16 номинации, превръщайки се в най-номинирания филм в историята на Оскарите. Ди Каприо и Шон Пен получиха шестата си номинация в актьорска категория, докато Роуз Бърн, Тейяна Тейлор, Вагнер Моура и Делрой Линдо са сред дебютантите тази година.

Общо 10 филма са номинирани за най-добър филм – „Бугония“, „Ф1“, „Франкещайн“, „Хамнет“, „Върховния Марти“, „Битка след битка“, „Тайният агент“, „Сантиментална стойност“, „Грешници“ и „Мечти за влакове“.

Както повелява традицията, всяко холивудско събитие изобилства от модни моменти. Ема Стоун, Тейяна Тейлор, Ел Фанинг и Кейт Хъдсън бяха във фокуса благодарение на безупречния си стил на червения килим.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg