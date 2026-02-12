IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ема Стоун и Кейт Хъдсън впечатлиха на ежегодния обяд на Академията

Номинираните за „Оскар“ се събраха за традиционната си снимка

12.02.2026 | 23:20 ч. 0
Снимки: Getty Images

Запознайте се с класа на Академията за 2026 година!

Номинираните за тазгодишните награди „Оскар“ се събраха във вторник, 10 февруари, за ежегодната си снимка, направена след традиционния обяд в музея на Академията в Лос Анджелис. 

Тазгодишният списък с номинирани включва Ема Стоун, Кейт Хъдсън, Джеси Бъкли, Тимъти Шаламе, Леонардо ди Каприо, Итън Хоук, Майкъл Б. Джордан, Ел Фанинг, Бенисио дел Торо, Джейкъб Елорди, Шон Пен и Стелан Скарсгард. 

„Грешници“ пренаписа историята, печелейки впечатляващите 16 номинации, превръщайки се в най-номинирания филм в историята на Оскарите. Ди Каприо и Шон Пен получиха шестата си номинация в актьорска категория, докато Роуз Бърн, Тейяна Тейлор, Вагнер Моура и Делрой Линдо са сред дебютантите тази година. 

Общо 10 филма са номинирани за най-добър филм – „Бугония“, „Ф1“, „Франкещайн“, „Хамнет“, „Върховния Марти“, „Битка след битка“, „Тайният агент“, „Сантиментална стойност“, „Грешници“ и „Мечти за влакове“. 

Както повелява традицията, всяко холивудско събитие изобилства от модни моменти. Ема Стоун, Тейяна Тейлор, Ел Фанинг и Кейт Хъдсън бяха във фокуса благодарение на безупречния си стил на червения килим. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

