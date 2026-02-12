Важна стъпка: Хамилтън ще запознае Ким Кардашян с майка си

Луис Хамилтън се опитва да прекарва колото се може повече време с Ким Кардашян. За връзката между 41-годишния автомобилен състезател и 45-годишната риалити звезда се разбра преди седмици. Те бяха забелязани заедно в хотел в Оксфордшир, а после и в Париж.

А на 8-и февруари направиха първата си обща публична изява - като присъстваха заедно на Супербоул.

Сега се казва, че Луис прекарва доста време с Ким в Лос Анджелис, преди сезонът на "Формула 1" да започне през март.

"Връзката между Ким и Луис е интензивна, но и двамата искат да продължават напред. Той иска да прекарва с нея, колкото се може повече време, особено като след няколко седмици той ще се върне, за да се приготвя за новия сезон на F1. Луис е в Ел Ей, прекарва време с Ким и семейството ѝ", коментира източник на "The Sun".

Хамилтън се приготвя да запознае Кардашян със своята майка, с която е изключително близък.

