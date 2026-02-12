Скритата цена на войната в Украйна - по-зависима Русия

Руският президент Владимир Путин все по-често характеризира всеобхватната си война срещу Украйна като борба за "суверенитет", но ограничените териториални придобивки, които Русия е постигнала от 2022 г. насам, бледнеят по значение пред зашеметяващата зависимост от Китай, която се появи на фона на конфликта.

Въпреки че Кремъл от известно време се стреми към "завой на изток", това никога не е било представяно като бързото пълно прегръщане на Пекин, наложено от продължителния конфликт. Всъщност западните санкции не оставят Москва с голям избор, тъй като цената за икономиката нараства.

"Русия наистина е въвлечена в асиметрично партньорство с Китай и може да се наложи да направи отстъпки, които засягат нейния суверенитет", обяснява пред Kyiv Independent Думитру Минзарари, преподавател по сигурност в Балтийския отбранителен колеж в Тарту, Естония. "Путин обаче не гледа на ситуацията така и затова действа така, сякаш суверенитетът на Русия не е засегнат. В краткосрочна перспектива суверенитетът на Русия не е застрашен, така че може би на това разчитат руските стратегически плановици - да могат да се въздържат от това да станат политически зависими от Китай в определени проблемни области."

От 2022 г. насам Китай се превърна в основен търговски партньор на Русия - представляващ около 30% от износа и 35% от вноса – тъй като търговията с Европа, някога основният експортен пазар на Москва, се е сринала от около половината до едва 8% към средата на 2025 г. Преди войната Китай е представлявал 16% от руския износ и 30% от вноса, според анализ на Виенския институт за международни икономически изследвания.

До януари 2024 г. китайският юан е достигнал 40% от руската търговия, в сравнение с по-малко от 2% преди пълномащабното нахлуване, преди да се забави до близо една трета, според оценки на Центъра за източни изследвания (OSW) във Варшава.

Тъй като по-голямата част от ключовия износ на въглеводороди на Москва сега е насочен към Китай, със значителни отстъпки, Пекин има нарастващо влияние върху Русия. Индия също се очерта като основен купувач, компенсирайки част от загубата на износ за Европа, но през последните месеци се оказа уязвима от американския натиск да се откаже от руския петрол, макар и само временно.

Руската икономика е доминирана от добива и износа на суровини, а страната разчита на внос на стоки с по-висока стойност от Китай, както се вижда от бума на китайски автомобили по улиците на Москва. Русия също така зависи от Пекин за цял набор от жизненоважни "стоки с двойна употреба", които имат както граждански, така и военни приложения, предвид западните санкции.

Въпреки декларирания неутралитет на Пекин във войната, китайските доставки на компоненти за дронове, например, подкрепят непрекъснатите бомбардировки на украински градове от страна на Москва. Отвъд Украйна, Пекин подкрепя и така наречената "война в сянка" на Кремъл с оглед на споделения интерес да се стреми да подкопае Запада.

Китай обаче не може да замени всичко, което Русия някога е внасяла от Запада, а недостигът на съвременни промишлени машини и специализирано оборудване за нефтената и газовата промишленост, наред с други неща, се оказа особено проблематичен. Пекин също така изглежда е ограничил доставките си на тежко въоръжение и готови оръжия за Москва, както и осъжда необузданите ядрени заплахи на Кремъл. И въпреки силните изявления за подкрепа на Русия, Китай продължава да се ограничава в поддържането на важни - и много по-ценни - икономически връзки със западния свят.

По същия начин, преките китайски инвестиции не успяха да компенсират загубата на западно финансиране от страна на Русия и остават ниски.

Последствията за руската икономика стават все по-осезаеми

Войната на Русия срещу Украйна е погълнала 13,5 трилиона рубли (около 140–145 милиарда долара) само през 2025 г., което представлява над 6% от БВП на страната – в сравнение с между 3 трилиона и 3,6 трилиона рубли годишно през 2019-21 г.

Междувременно западните санкции и високите лихвени проценти ограничиха възможностите за заеми, като драстично увеличиха разходите за обслужване на нарастващия национален дълг на Русия. През 2024 г. лихвените проценти достигнаха рекордните 21%, тъй като постоянната инфлация непрекъснато надвишаваше целевия процент от 4% на Централната банка. Въпреки че лихвеният процент оттогава падна до 16% през декември, това повдигна съмнения относно степента на независимост, с която Централната банка се радва сега.

През декември Русия за първи път се обърна към вземане на заеми в китайски юани, като набра общо 20 милиарда юана (2,83 милиарда долара по днешния обменен курс) при доходност от 6% и 7%. Москва планира да замени падежиращия дълг в щатски долари и евро през следващите години с допълнителни емисии, деноминирани в юани облигации, съобщи наскоро представител на финансовото министерство.

Руските и китайските приоритети не винаги са толкова близки, колкото подсказват широко рекламираните "специални отношения" между двете страни от ерата на Си Дзинпин.

Китай непрекъснато навлиза в това, което Кремъл счита за своя традиционна сфера на влияние, особено в Централна Азия, ключов регион за инициативата "Един пояс, един път" на Пекин. През 2022 г. Си многократно потвърди недвусмислената си подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на петте бивши съветски републики от Централна Азия по време на пътуването си до Казахстан и Узбекистан.

Съобщава се, че Китай е постигнал твърда сделка за предложения тръбопровод "Силата на Сибир 2", който би могъл значително да разшири руския капацитет за пренасочване на обемите газ на изток. Докато руският монополист за износ на газ "Газпром" твърди, че проектът е одобрен, Пекин все още не е потвърдил публично, което поражда съмнения относно това дали тръбопроводът ще се материализира.

Координираното включване в черен списък през октомври на двете най-големи руски петролни групи, "Лукойл" и "Роснефт", от ЕС, Обединеното кралство и САЩ вече навреди на износа и предизвика големи сътресения. Няколко китайски държавни петролни групи спряха покупките на петрол предвид рисковете от вторични санкции.

Индия се съгласи да спре вноса на руски петрол в замяна на облекчаване на американските тарифи като част от търговско споразумение, обявено от Доналд Тръмп на 2 февруари. Американският президент заяви, че това ще помогне за прекратяване на войната в Украйна.

Въпреки това Путин засега не желае да прави сериозни отстъпки, тъй като руските сили бавно напредват в Украйна с огромна цена на човешки живот.

С все по-очевидни признаци на слабост в руската икономика обаче, времето може да не е на страната на Кремъл. Тъй като Западът затяга санкциите и жизненоважните приходи от въглеводороди са изправени пред допълнителен натиск, Кремъл няма друг избор, освен да затвърди допълнително зависимостта си от Китай.