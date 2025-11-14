IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Слънчево време в събота, градусите ще достигат до 18°

В планините и по Черноморието също ще остане слънчево

14.11.2025 | 17:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

През следващото денонощие не се очаква промяна в синоптичната обстановка, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. 

През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, а през деня ще бъде предимно слънчево. В Дунавската равнина ще бъде мъгливо, а през нощта и в часовете до обяд – и по долините на реките в Южна България. Почти тихо време. 

Минималните температури ще бъдат между нула и 5°, а максималните – между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температури ще бъде около нула, максималната – около 16°. Атмосферното налягане ще продължи бавно да се понижава и вече ще бъде малко по-ниско от средното за месеца

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места – с мъгла. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде един бал.

В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра –  около 9°.

През нощта срещу неделя и през първата половина от деня в неделя от запад на изток ще има временни увеличения на високата облачност, а за кратко ще се появи слаб вятър от запад-северозапад. Видимостта в районите с мъгла ще се подобри и ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат и минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните –  в повечето места между 16° и 21°. След обяд вятърът ще се ориентира от югозапад.

В понеделник сутринта в Източна България отново ще има условия за образуване на мъгли. Облачността от запад ще се увеличава, а югозападният вятър ще се усили. Мъглите ще се разсеят, температурите ще се повишат още. 

