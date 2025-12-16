IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Денят започва с мъгли, през деня слънцето ще се показва

В сряда и в четвъртък ще е облачно, но ще се затопля

16.12.2025
Вторник започна с минимални температури от 0 до 5 градуса, а по Черноморието до 6 градуса. Утрото предлага краткотрайни мъгли в поречието на Дунав и в Горнотракийската низина. Видимостта ще се подобрява и по-късно през деня ще бъде предимно слънчево.

Максималните температури ще са от 8 до 13 градуса, в района на София 11 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 12 градуса

Над планините ще е предимно слънчево.  Максималните температури за деня - над 2500 /метра /височина ще са около  минус 2 до 1 градус, а на 1500 /метра / - от 6, до 9 градуса.

В сряда и в четвъртък ще е облачно, но ще се затопля. В петък също ще е облачно, а в събота над Добруджа и над югозападните райони ще има условия за слаби валежи.

