Времето утре: Дъжд, сняг и условия за поледици

През следващото денонощие ще е облачно с валежи. През нощта на много места в Западна България ще завали дъжд и сняг, ще има условия за поледици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна и значителни по количество ще са в крайните южни райони. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, в Източна България от север-североизток. С него ще нахлува и студен въздух. Късно след обяд в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, там и в Подбалкана ще се образуват поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 3°. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°.

По Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 3°.

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще продължат, в Северна България и в планините снежната покривка ще нараства. С умерен и силен северозападен, в Източна България все още север-североизточен вятър в планините, по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за навявания и образуване на преспи. Ще застудява - температурите в югоизточните райони ще са с малък денонощен ход, а в останалата част от страната през деня ще се понижават и към 14 часа ще са от минус 4°, минус 5° в Североизточна България до 3°-4° в отделни райони в Горнотракийската низина.

В понеделник вятърът малко ще отслабне, но от северозапад ще продължи да застудява. Облачността ще е променлива, само в отделни планински райони ще превалява съвсем слаб сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, по Черноморието – около минус 2°, а максималните – между минус 8° и минус 3°, в крайните северозападни и югоизточни райони – около 0°.