Времето утре: Затопля се, къде ще вали сняг?

През нощта облачността ще е значителна, на места в източните райони и планините ще превали слаб сняг. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Сутринта, главно около Дунав ще е тихо и там ще е с намалена видимост и мъгла. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са предимно между минус 6° и минус 1°, по-ниски в местата със снежна покривка, а в София - около минус 2°. Атмосферното налягане е и ще остане около и малко по-високо от средното за месеца.

Утре облачността ще е разкъсана, над централните и източните райони – предимно значителна. Почти през целия ден около Дунав ще е с намалена видимост. Ще е почти тихо. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 5° и 10°, по-ниски ще останат в североизточните райони, а в София - около 8°.

Над Черноморието ще е с променлива облачност, по южното крайбрежие – по-често значителна. Ще духа слаб, предимно западен вятър, а след обяд ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 3° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около два бала.

Над планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Ще духа силен, по високите части до бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.

В четвъртък затоплянето ще продължи и дневните температури ще достигнат до 7°-12°, ще се повишат и минималните - пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина вятърът от запад-северозапад временно ще се усили. Ще бъде предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава, все още без валеж. През нощта срещу петък вятърът ще се ориентира от изток-североизток и с него ще започне да прониква нова порция студен въздух. От североизток заоблачаването ще продължи и до вечерта в петък ще обхване по-голямата част от страната. Най-ниски ще остават температурите в североизточните райони и покрай Дунав – между минус 2° и 0°, където ще превалява сняг, докато в Южна България с повече слънчеви часове ще са все още високи – до 6°-8°.