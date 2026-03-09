Страните от Г-7 ще проведат извънредна среща заради петрола

Страните от Г-7 ще проведат извънредна среща, за да обсъдят покачващите се цени на петрола, тъй като суровият петрол скочи над 100 долара за барел, а фондовите пазари се сринаха заради ескалиращата война между САЩ и Израел с Иран.

Министрите на финансите от водещите индустриализирани страни, включително канцлерът на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс, ще се съберат, за да обсъдят икономическото въздействие на конфликта, съобщава BBC.

Глобалните цени на петрола достигнаха близо 120 долара в понеделник поради опасения от продължително прекъсване на енергийните доставки през ключовия корабен маршрут през Ормузкия проток, а британският индекс FTSE 100 падна с 1,3%.

Financial Times съобщи, че срещата на Г-7 ще обсъди съвместно освобождаване на петрол от резервите, координирано от Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Ако резервите бъдат освободени от членовете на МАЕ, това ще е първият път от 2022 г., когато бяха предприети действия след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Сериозно прекъсване на енергийните доставки от региона заплашва да повиши цените за потребителите и бизнеса по целия свят. Нарастващата инфлация може да доведе до по-малко намаления на лихвените проценти от централните банки.

Около една пета от световните доставки на петрол обикновено се превозват през Ормузкия проток. Но трафикът през тесния проход е почти спрял, откакто войната започна преди повече от седмица.

В неделя Иран назначи Моджтаба Хаменей за наследник на баща му Али Хаменей като върховен лидер, сигнализирайки, че повече от седмица след началото на конфликта хардлайнерите все още управляват страната.

САЩ и Израел започнаха нови вълни от въздушни удари в Иран през уикенда, поразявайки множество цели, включително петролни депа.

Междувременно Иран атакува енергийна инфраструктура в съседни държави от Персийския залив. През нощта Саудитска Арабия заяви, че е прихванала и унищожила две вълни от дронове, насочващи се към голямо нефтено находище.