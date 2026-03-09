Възрастта пада: Спипаха ало измамници в Перник на 16 и 20 години

Момиче на 16 години и младеж на 20 години са били задържани като участници в телефонна измама, съобщиха от полицията в Перник.

Оттам допълват, че на 7 март около обяд е бил подаден сигнал от 34-годишен мъж, който информирал, че самотно живеещата му баба, на 85 години, е станала жертва на телефонна измама.

Внукът съобщил, че баба му била заблудена, след като получила обаждане от жена със скрит номер, която казала, че той е пострадал и е нужна голяма сума пари за извършване на операция.

Телефонните измамници държали жената на линия повече от 20 минути, като я увещавали, че това е единственият начин да спаси внука си. Възрастната жена събрала всичките си спестявания в размер на 2560 евро. Накарали я да постави парите в плик и след това да ги хвърли през терасата.

Служителите на Първо районно управление (РУ) бързо установили младеж на 20 години и момиче на 16 години от Перник, които били в ролята на „мулета“ и които взели парите, за да ги предадат по веригата, уточниха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Задържани са за до 24 часа с полицейска мярка и работата продължава в рамките на образуваното досъдебно производство по установяване на поръчителите./БТА