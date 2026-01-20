И утре ни чака студ, от обяд започват валежи от сняг

През нощта облачността ще е значителна. В североизточните райони ще преобладава ясно време, но до сутринта и там облачността ще се увеличи. Ще духа слаб югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 9° и минус 4°, по-ниски в североизточните райони. В София ще бъде около минус 9°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще намалява и ще е по-ниско от средното за месеца.



Утре ще е облачно. Около обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от Южна България и Централен Предбалкан. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток и температурите в източната половина от страната ще се повишат, при което снегът в източната част от Горнотракийската низина и Източните Родопи, а през нощта срещу четвъртък и в централната част от Дунавската равнина, ще премине в дъжд и там ще се образува поледица. Максималните температури ще са между 0° и 5°, в София – около 1°.



Над Черноморието облачността ще е значителна и до вечерта по южното крайбрежие ще завали дъжд. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 5°-7°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините времето ще е облачно и около обяд в Рило-Родопската област ще завали сняг. Привечер ще завали и в Централна Стара планина. В Източните Родопи, а през нощта и в централната част на Стара планина ще има валежи от дъжд и сняг и ще има условия за образуване на поледица. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 5°.

В четвъртък валежите в Източна България ще продължат, почти навсякъде ще са от дъжд, в районите около Стара планина - и от сняг. Едва към края на деня навсякъде ще спрат. В Западна България ще е без валежи, облачността ще се разкъсва. Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, по-късно през деня ще се ориентира от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°.

В петък ще е почти тихо. Значителна ниска облачност или мъгла ще има на много места в Северна България и източните райони, а в Югозападна ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат слабо.