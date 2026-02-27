Очаква ни слънчев уикенд, градусите до 15

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По-значителна ниска облачност ще има над Източна България, където ще духа до умерен вятър от север-североизток. В сутрешните часове на отделни места в котловините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, за София - около минус 3°.
Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.
Утре ще бъде предимно слънчево. Все още сутринта над източните райони ще има значителна облачност, която до обяд ще намалее и там ще се установява предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в Югозападна България - до 15°, за София - около 11°.
Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 6°-7°. Температурата на морската вода е 4°-5° по северното крайбрежие и 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.
В неделя времето ще бъде предимно слънчево. Почти тихо или със слаб вятър от юг-югоизток. Преди обяд на места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 10° и 15°. В понеделник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще се повишат с още 2-3 градуса.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg
