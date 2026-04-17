Днес облачно и по-топло, привечер идва дъждът

Максимални температури между 17° и 22°, в София – 20°

17.04.2026 | 06:00 ч.
Снимка Пиксабей

Днес облачността над страната ще бъде разкъсана, главно над Южна България предимно значителна, и на отделни места в югозападните райони ще има превалявания от дъжд.

Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски по Черноморието, а в София – около 20°.показва прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг в планините

Над планините облачността ще е разкъсана, главно в Рило-Родопската област по-често значителна и на места там ще има валежи от дъжд, по най-високите върхове – от дъжд и сняг.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

Облаци над Черноморието

По Черноморието облачността ще е разкъсана до значителна в следобедните часове. Ще духа умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат 13°-16°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

