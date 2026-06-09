Днес ще е слънчево, дъжд следобед и в планините

Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27° и 32°, по Черноморието – между 22° и 26°, а в София – около 28°.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, ще се понижи и ще се доближи до средното, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд и гръмотевици в планините

Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

Край морето повече слънце

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. След обяд временни увеличения на облачността ще има главно над северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.