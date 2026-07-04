Предимно слънчево, със слаб вятър и температури до 30° ще е утре

През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната, където на места ще има превалявания от дъжд. Над западната половина времето ще бъде предимно ясно. Вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северозапад, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще бъде променлива, по-значителна – над източните, а след обяд – и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 26°. Атмосферното налягане е около средното за месеца.

Над Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. На места ще превали слаб дъжд. Преди обяд ще духа умерен северен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от изток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще има променлива облачност, по-значителна – в следобедните часове, когато само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд над планинските и източните райони, в понеделник ще бъде почти без валежи, а във вторник на места в Източна България и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще се повишат слабо, във вторник максималните ще бъдат между 27° и 32°. (НИМХ)