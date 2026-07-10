Венера влезе в Дева, ето какво очаква зодиите

Планетата на любовта, романтиката и красотата Венера влиза в знака на земната Дева днес - 9-и юли. И ще остане там до 8-и август. Вместо на големи романтични жестове, сега ще се наслаждаваме повече на показване на ежедневна загриженост и малки, но конкретни жестове. Хубавото е, че сега няма да идеализираме хората и ще виждаме червените флагчета. Подхождаме по-реалистично в любовния живот и връзките. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nss g-club".

Овен

Венера ги кара да прочетат съобщенията по 2 пъти, преди да ги изпратят. Време е да разберат дали наистина харесват този човек или просто им харесва да имат някого, с кого да си пишат, общуват. Да излизат повече и да изследват опциите си.

Телец

Най-накрая транзит, в който се чувстват като в свои води. Комфорт, уют, хубава храна, стабилност и хора, на които могат да разчитат - товае около тях. Идеалният човек за тях сега? Някой, който им носи обяд в офиса, а не този, който се сеща за тях през нощем и ги кани вкъщи в 2 часа през нощта.

Близнаци

Имат толкова много отворени чатове и хиляди разговори в социалните мрежи, но Венера ги кара да направят следното - да изберат един от тях. Да, това е трудно за тях. Но може би трябва да има някакъв завършек на историята.

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