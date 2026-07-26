Жегата се завръща, температурите до 33 градуса

Предимно слънчево ще бъде днес, а следобяд ще се развие незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад, което ще доведе до повишение на температурите. Максималните стойности ще бъдат между 28° и 33°, а в София - около 30°, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините също ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб югозападен вятър, а по най-високите части - умерен северозападен. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 24°, а на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде слънчево, с временни увеличения на купестата облачност следобед. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°, а северно от нос Калиакра – около 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В началото на новата седмица над страната ще премине атмосферно смущение. В понеделник ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност, която следобед над планинските райони ще преминава в купесто-дъждовна. На отделни места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.