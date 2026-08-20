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Времето утре: Жега, градусите докосват 40

Максималните температури ще бъдат предимно между 34° и 39°

20.08.2026 | 18:00 ч. 0
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат предимно между 34° и 39°, в София - около 35°. Toва съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра – около 22°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятърът ще се ориентира от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33° и 38°, по-ниски по Черноморието: 26°-30°.

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