Слънчево и горещо време, до 33 градуса

Времето днес се очаква да бъде горещо с максимални температури между 28 и 33 градуса. В столицата ще бъде около 30 градуса.

Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност. Следобед главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Вятърът ще бъде слаб, в източните райони до умерен, от изток-югоизток.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност, но почти без валежи. По високите части ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра – около 18 градуса.

По Черноморието също ще бъде предимно слънчево, с ниска облачност на места преди обяд. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса.

Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. / БГНЕС