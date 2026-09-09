Петима души загинаха при катастрофа на хеликоптер в Малайзия

Петима души, включително медицински персонал, загинаха, след като хеликоптер на службата за спешна медицинска помощ по въздух ("летящ лекар“) се разби в Малайзия във вторник, съобщиха властите и държавната информационна агенция, докато гъстият дим от горски пожари затрудняваше издирвателните дейности.

Министърът на здравеопазването Дзулкефли Ахмад заяви, че според първоначалната информация на борда на хеликоптера, катастрофирал близо до летището за късо излитане и кацане "Лонг Леланг“ в щата Саравак, са се намирали пилот и четирима служители на министерството. Сред тях е имало лекар, помощник-лекар и две медицински сестри, изпълняващи служебните си задължения, уточни той, цитиран от Ройтерс.

Представител на комитета за управление при бедствия в Мири, Саравак, потвърди пред държавната информационна агенция "Бернама“, че всички петима души на борда са загинали при катастрофата.

Службата за "летящи лекари“ обикновено използва въздухоплавателни средства за предоставяне на медицински грижи, спешен транспорт и клинични услуги в селски или отдалечени райони.

Във вторник издирвателните операции бяха затруднени от гъст дим и мъгла, като спасителните екипи не можеха да използват въздушен транспорт, заяви в изявление комисарят на полицията в Саравак Мохамад Зайнал Абдула. Мястото на катастрофата се намира в отдалечен район, до който се стига с 10-часово пътуване по суша, добави той.

От Службата за гражданска авиация съобщиха, че Бюрото за разследване на авиационни произшествия към Министерството на транспорта разследва инцидента.

Щатът Саравак, разположен на остров Борнео, е силно засегнат от гъст дим и смог, причинени от горски пожари в съседна Индонезия, като в много райони са регистрирани нива на качеството на въздуха, опасни за здравето, сочат правителствени данни от сряда. Миналата седмица Малайзия обяви извънредно положение в окръг Сериан, Саравак, след като замърсяването на въздуха достигна опасни нива, но по-късно мярката беше отменена поради подобряване на качеството на въздуха.