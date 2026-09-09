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Изтича срокът за подаване на заявления в ЦИК за изборите

Документите се приемат до 17 часа

09.09.2026 | 06:39 ч. 1
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

В 17:00 ч. днес изтича срокът, в който партии и коалиции могат да подават заявления в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Това се посочва в хронограмата на ЦИК, цитирана от БТА.

До днес е и крайният срок ЦИК да регистрира партии и коалиции за участие във вота, като в хронограмата е записано, че това трябва да се случи не по-късно от 45 дни преди изборния ден.

Инициативните комитети могат да подават заявления за регистрация за участие в изборите в ЦИК до 17:00 ч. на 14 септември 2026 г., пише още в хронограмата.

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ЦИК започна да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 2 септември.

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