Арктичен въздух нахлува и носи сняг в Източна Европа и на Балканите

Арктичен въздух ще нахлуе в Източна Европа и на Балканите през тази седмица и ще донесе рязко понижение на температурите.

В някои райони те може да бъдат с 10–15 градуса под обичайните стойности за края на септември, показва справка на официалната интернет страница на Severe Weather Europe ("Сивиър Уедър Юръп").

Причината е област на високо атмосферно налягане над Северния Атлантик и Скандинавия, която ще позволи на студен полярен въздух да се спусне на юг. Студеният фронт ще обхване голяма част от Балканите във вторник, 22 септември, а в сряда ще достигне Гърция, Егейско море, Черноморския регион и Турция.

Значително понижение на температурите се очаква в България, Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния и Северна Македония. Във вторник в някои райони температурите може да бъдат с 10–15 градуса под средните стойности за периода.

В сряда студеният въздух ще се усети особено силно в България, Гърция и Турция. В западните части на Турция температурите на места може да бъдат с 12–16 градуса под обичайните за края на септември.

През най-студените дни дневните температури в централните и южните части на Балканите ще бъдат предимно между 10 и 20 градуса.

С нахлуването на студения въздух по високите части на Карпатите, а вероятно и в северните части на Балканите, се очакват първите по-съществени снеговалежи за есента.

След преминаването на фронта по-ясното време и отслабването на вятъра могат да създадат условия за сутрешни слани в ниските райони, котловините и земеделските площи, включително в Румъния и България.

Според Severe Weather Europe застудяването ще продължи основно до средата на седмицата. След това по-топъл въздух от запад постепенно ще започне да се разпространява към Централна Европа, съобщава bgonair.bg.

Очаква се температурите да започнат да се повишават към края на седмицата, след като студеният фронт прекъсне топлото време в голяма част от Източна Европа.