Путин гласува онлайн, използвайки нелицензиран Windows ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин гласува онлайн на изборите за Държавна дума. Това звучи като съвсем обичайно действие за всеки президент, но заснетото за медиите събитие предизвика широк отзвук извън Русия. Защо? Официалното видео изглежда показва как Путин гласува на компютър Dell, използващ нелицензирано копие на Windows. Освен това хората се подиграха и на уменията на застаряващия руски президент при работата с компютърна мишка. Ако това беше прослушване за отбор по електронни спортове, резултатът щеше да бъде пълен провал.

Кремъл публикува видео от момента, в който президентът гласува, а в края на клипа на екрана на компютъра на Путин се вижда воден знак, напомнящ за активиране на Windows.

Putin, at his own election, voted for himself He summed it up: “You can’t go wrong!” And indeed, you can’t go wrong in a lottery you cannot lose. The only rule is that wherever you press, Putin wins. pic.twitter.com/A4OquM9rcZ — Visegrád 24 (@visegrad24) September 18, 2026

Прави впечатление и това, че Путин гласува на компютър чуждестранно производство (марка Dell). Според закона руските държавни служители са длъжни да използват компютри с определено ниво на локализация, така че е логично да се предположи, че тази машина е била подготвена специално за рекламния клип, показващ как Путин гласува. Това донякъде обяснява и използването на неактивирано и нерегистрирано копие на Windows. Вероятно става дума за чисто ново копие на операционната система на Microsoft, работещо изолирано от каквато и да е правителствена мрежа.

Що се отнася до компютърните умения на Путин, изглежда, че затрудненията му при работа с електронните форми за гласуване се дължат по-скоро на проблеми със зрението, отколкото на липса на координация между очите и ръцете. Наблюдават се доста дълги и неловки паузи, докато 73-годишният президент присвива очи и се навежда към екрана, преди да кликне с мишката. Или Путин трябва да започне да носи очилата си, или администраторите в Кремъл ще трябва да програмират режим с едри елементи (тип Big Picture Mode) за компютъра му за управление на ядрения арсенал.