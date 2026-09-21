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Кой е Антон Афиногенов - един от любимите лични телохранители на Путин? ВИДЕО

Той е толкова популярен, че си има фен страници в Русия

21.09.2026 | 14:11 ч. 51
Кой е Антон Афиногенов - един от любимите лични телохранители на Путин? ВИДЕО

Това е Антон Афиногенов - един от любимите лични телохранители на руския президент Путин. Често може да бъде видян да придружава Путин като сянка по време на важни и високорискови пътувания в чужбина.

Афиногенов е толкова известна личност в Русия, че дори има фен страници, посветени на него.

Поради съображения за сигурност в интернет почти липсва лична информация за него. Той е на служба при руския лидер поне от лятото на 2011 г. С внушителен ръст и тегло около 100 килограма, Афиногенов е и играч-любител по хокей, любимият спорт на Путин.

Бодигардът има паравоенно обучение и опит в бойните изкуства. Като всички пазители на Путин, той е бил избран заради качества като "оперативна психология", физическа издръжливост и способност да издържа на студ, както и без да се поти в жегата.

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То има специално куфарче, което служи като щит за защита на Путин, и носи руски 9-милиметров пистолет SR-1 Vektor, зареден с бронебойни куршуми.

Някои от коментарите на феновете му включват такива, които го описват като "ходещ тестостерон" или казват, че сигурно е "създаден от Бог". В интернет дори има шеговити спекулации за връзка между физическия вид на Афиногенов и свръхсекретните програми за "подобряване на биотехнологиите".

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Тагове:

Антон Афиногенов бодигард Владимир Путин Русия
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