Кой е Антон Афиногенов - един от любимите лични телохранители на Путин? ВИДЕО

Това е Антон Афиногенов - един от любимите лични телохранители на руския президент Путин. Често може да бъде видян да придружава Путин като сянка по време на важни и високорискови пътувания в чужбина.
Афиногенов е толкова известна личност в Русия, че дори има фен страници, посветени на него.
He is Anton Afinogenov, one of Russian President Putin’s favourite personal bodyguards.
He is often seen accompanying Putin like a shadow on important, high-risk foreign trips.
Almost no personal information about him is available on the internet due to security reasons. pic.twitter.com/tYJSmVJcoA— Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) January 14, 2026
Поради съображения за сигурност в интернет почти липсва лична информация за него. Той е на служба при руския лидер поне от лятото на 2011 г. С внушителен ръст и тегло около 100 килограма, Афиногенов е и играч-любител по хокей, любимият спорт на Путин.
Anton Afinogenov - Vladimir Putin’s famously loyal bodyguard - sharing that tiny silent nod with Xi Jinping’s bodyguard. 🕶️🐉🐻
Just two elite bodyguards looking at each other like:
“Your boss stresses out the White House too?” 🤝😂 pic.twitter.com/xFyR4uTNqm— NGO-SUGAR (@ngosugartp) May 17, 2026
Бодигардът има паравоенно обучение и опит в бойните изкуства. Като всички пазители на Путин, той е бил избран заради качества като "оперативна психология", физическа издръжливост и способност да издържа на студ, както и без да се поти в жегата.
То има специално куфарче, което служи като щит за защита на Путин, и носи руски 9-милиметров пистолет SR-1 Vektor, зареден с бронебойни куршуми.
Le tengo miedo a pocas cosas, una de ellas es Anton Afinogenov, el guardaespaldas de Putin. pic.twitter.com/LEHWMWSr0w— Nicolás Ríos (@tutifrutiauruti) February 9, 2026
Някои от коментарите на феновете му включват такива, които го описват като "ходещ тестостерон" или казват, че сигурно е "създаден от Бог". В интернет дори има шеговити спекулации за връзка между физическия вид на Афиногенов и свръхсекретните програми за "подобряване на биотехнологиите".
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Anton Afinogenov, le garde du corps personnel du président russe Vladimir Poutine, l'un des meilleurs au monde.
Son allure élégante, son expression impassible et sa loyauté à protéger étroitement la personne la plus importante de Russie ont amené le public à le remarquer. pic.twitter.com/kIAiTRvpIa— Benoit Martin (@benoitm_mtl) September 12, 2026