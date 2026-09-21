Лекар: Между 70 000 и 100 000 българи страдат от Алцхаймер

Между 70 000 и 100 000 българи страдат от Алцхаймер, въпреки че точна статистика липсва. Днес е Световният ден за борба с болестта.

"Болестта на Алцхаймер е невродегенеративно заболяване, което протича с деменция. Когато говорим за невродегенеративни заболявания, това са заболявания, които имат обща характеристика. Причината за тях не са изяснени. Започват бавно, постепенно симптомите, често незабележими са в началото. Имат прогресивен ход в хода на заболяването", каза водещият български невролог от Университетската болница "Александровска" проф. д-р Шима Мехрабиан в "България сутрин".

Тя уточни, че болестта на Алцхаймер и деменция са различни понятия.

"Деменция е симптом. Това е синдром като главоболие. Това са нарушения познавателните функции, в поведението, емоционалната сфера, които водят до нарушение в ежедневните дейности. Болестта на Алцхаймер в една фаза преминава в дементната фаза, при която пациентите губят самостоятелността си постепенно", обясни проф. д-р Мехрабиан пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ, когато има нарушение на самостоятелното справяне с ежедневните дейности, е вече дементната фаза, която не е ранна фаза.

"През последните 15 години разбрахме, че преддементна фаза, в която можем да поставим диагнозата болест на Алцхаймер чрез подробен неврологичен преглед. При типичната болест на Алцхаймер най-честият синдром е забравяне. То трябва да ни притесни, когато е повтарящо се, когато е промяна спрямо предходното състояние на пациента", изтъкна неврологът.

Трябва да се обърне внимание на промените в поведението, емоционалността, вниманието, концентрацията, в организирането на по-сложните ежедневни ситуации, напомни още проф. д-р Мехрабиан.

"Хубаво е да започнем навременна терапия. От 25 години са познати медикаменти, които симптоматично забавят хода на заболяването. Имаме надежда и за лечение, което модулира хода на заболяването. Тези лекарства ще бъдат реалност и в България".

Неврологът напомни, че профилактиката трябва да започне от 40-годишна възраст.