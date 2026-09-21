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Андрей Райчев: Йотова е фаворит, но най-големите изненади са ставали на президентския вот

КСНС трябва да бъде свикан, но след изборите

21.09.2026 | 16:00 ч. 48
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Илияна Йотова е спечелила предварително, на мнение е социологът Андрей Райчев, но все пак се застрахова и каза, че е възможно да има и голяма изненада.

Президентските избори са на 25 октомври.

"Тя е отчетлив фаворит. Гюров и Кандев успяха да консолидират традиционния син вот. Има неизвестност около кандидатурата на "Възраждане”, каза социологът в интервю за БНР.

Случаят с помилването

Райчев определи като "много дребен" случая с помилването на затворници от настоящия държавен глава в периода, докато заема длъжността на вицепрезидент. "Може да е сбъркала. Спорен въпрос е, но не е онова, от което искаме да лекуваме държавата-не е кражба, не е корупция".

Райчев отбеляза, че настоящият държавен глава има "безукорна от корупционна гледна точка съдба".

Попитан дали експертизите по случая "Петрохан" имат отношение към предизборната кампания, Райчев каза, че мотивът е идеен.

"Това са хора, особено единият човек си е въобразил, че е бог, който е докарал свои "апостоли" и е моделирал свои наследници от деца, като е медитирал сексуално. Това е толкова страшно, толкова необичайно, че хората не можеха да възприемат ситуацията. Когато властта излезе и започна да разказва самата история, т.е. реалността, никой не й повярва. "Нещо криете, нещо лъжете", казваха тези, които искаха да видят паричен мотив.  Другите казваха: "Нападнали са ги". Така течеше до последната пресконференция, когато се появи нов глас. Появи се ново дете. Оказа се момиче, а не момче. Реалността е неприемливо страшна и ние трябва да живеем по нов начин”, каза още социологът.

Райчев добави, че най-големите изненади са ставали именно на президентските избори. Той даде за пример вота за президентите Георги Първанов и Румен Радев. Такава изненада сега обаче той смята, че е малко вероятна.

Свикването на КСНС

"Йотова много внимава”, каза още Райчев и добави, че тя отлага свикването на КСНС, за да не дава трибуна на говорене против себе си.

Според експерта КСНС трябва да бъде свикан, но след президентския вот.

Райчев коментира и поведението на другите основни играчи в политическото поле:

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"Аз не виждам нито една тема, по която Гюров да говори. При Борисов има друга трагедия. Много малко хора го виждат. Той изтърпя изключително унизителни формули на съюзяване. Страшно унижение в сглобката. Той спечели тогава изборите. После с Трифонов и БСП. Изтърпя не той да е министър-председател. Носеше два тежки чувала и ги сложи на масата - еврото и Шенген. След 25-годишно усилие България ги получи. Той беше сигурен, че като им донесе еврото и Шенген, окончателната интеграция с Европа, хората ще кажат: "Разбираме защо си го направил". Това, което му се случи, е структурна трагедия. Сега се мъчи да стои в центъра, но го изтласка Радев”, коментира Райчев.

Той добави, че в момента “синьото” няма лидер.

"Не мисля, че Асен Василев успява да стане този лидер. Сините не го припознават. Единият вариант е да върнат Христо Иванов, другият-да намерят на негово място човек”, каза в заключение Райчев.

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Тагове:

Андрей Райчев вот гласуване президент Илияна Йотова
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