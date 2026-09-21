Медиите, на които Тръмп тръшна вратата на Белия дом, ще го съдят

Cи Ен Ен, MS NOW и „Политико“ ще съдят администрацията на Тръмп, след като им е отказан достъп до Белия дом, съобщиха медиите в съвместно изявление.

Искането ще бъде отнесено до федерален съдия в Окръжния съд на Вашингтон и може да доведе до изслушвания и правни спорове от страна на администрацията още тази седмица.

„Тази сутрин уведомихме правителството, че днес завеждаме дело, за да защитим правата си по Първата поправка и да защитим принципа, че правителството не решава какво ще съобщава или публикува пресата“, се казва в изявлението.

„Без предупреждение или съдебен процес, Белият дом отне акредитациите на нашите журналисти, защото възрази срещу нашите репортажи“, заявиха новинарските издания. „Ако не бъде оспорено, това заплашва свободата на пресата и правото на обществеността на независима журналистика, свободна от намеса на правителството.“

Противостоянието е една от най-известните атаки на администрацията срещу пресата до момента, с последици, които се простират далеч отвъд трите забранени новинарски издания. Тръмп заяви миналия петък, когато обяви забраната , че може да добави и други към списъка.

Репортерите на CNN, MS NOW и Politico нямат достъп до работните си пространства в Белия дом. CNN и MS NOW също така са блокирани от използването на телевизионното си оборудване и местата за камери на територията на сградата.

„Забраната нанася вреда на всички новинарски медийни организации, които сега рискуват подобна съдба, ако се занимават с независими репортажи, основани на факти, които президентът сметне за недостатъчно благоприятни“, се казва в проект на искане за временна ограничителна заповед, което се очаква да бъде подадено в понеделник.

„И широката общественост страда, колкото и дълго противоконституционната забрана да ограничава достъпа до актуална и пълна информация за правителството.“

CNN се е свързала с Белия дом за коментар по делото.

Някои експерти по Първата поправка и право вече масово нарекоха забраната противоконституционна и я осъдиха като внезапна, дискриминационна и вредна за способността на медиите да отразяват национални въпроси.

Очаква се искът от медиите да се основава до голяма степен на неясните мотиви за отнемане на достъпа, които Тръмп даде в петък, заявявайки, че не харесва „негативни истории“.

„Ако искат да ги пишат, добре. Не е нужно да ги пускам в дома на народа“, каза още президентът.

Поне един служител от администрацията на Тръмп заяви в телевизионно интервю в неделя, че вярва, че становище на Върховния съд от 1965 г. относно отказа на правителството да валидира паспорти за пътуване до Куба би подкрепило позицията на Тръмп.

Президентът Доналд Тръмп заяви в петък, че забранява достъпа на тези три медии до президентската резиденция като наказание за разпространението на това, което той нарича „фалшиви новини“.

„Мисията на CNN да отразява дейността на правителството на САЩ ще продължи, независимо от опитите за ограничаване на физическия достъп до Белия дом и други правителствени сгради или други опити за възпрепятстване на нашата журналистика“, се казва в изявление на CNN през уикенда.