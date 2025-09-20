Банковият сектор в България е в много стабилно положение

Банковият сектор наистина в България е в много стабилно положение към днешна дата. И това е жизненоважно, за да се стимулира икономиката. Това заяви в предаването Money.bg Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на Обединена българска банка и кънтри мениджър на KBC Груп в България.

"Ако погледнем ликвидността на банките, съотношението кредити към депозити в банковия сектор е около 75%, което е повече от добре - има повече депозити, отколкото кредити. Ако видим какво е съотношението в баланса разходи към приходи на банките, то е приблизително 40%, което е отлично. Ако погледнем капитализацията на сектора, това число е около 20% за България. Ако погледнем "лошите кредити", те към днешна дата са под 3% на пазара", обясни специалистът пред Bulgaria ON AIR.

Свързани статии Икономист: Лихвите по ипотеките няма да се вдигнат скоро

България е една от най-евтините държави по отношение на операциите за ежедневно банкиране, каза още Кристоф Де Мил.

"Лихвите са ниски, но те са ниски от двете страни на баланса - ние имаме най-ниските лихвени проценти по кредитите, така че може би ще си кажете, че банките не генерират достатъчно приходи от кредитиране. Но лихвите са ниски и по депозитната част от баланса... И при кредитирането, и при депозитите, това са най-ниските лихви в Европа", каза още той.