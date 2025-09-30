„Левски” надигра „Ботев”-Пловдив

Ботев (Пловдив) пропусна няколко отлични възможности и в крайна сметка отстъпи с 0:1 на Левски в двубой от 6-ия кръг на efbet Лига, игран на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Единственото попадение в срещата отбеляза Мустафа Сангаре в 75-ата минута, пише gol.bg.

Домакините започнаха по-активно и още в 8-ата минута Тодор Неделев бе близо до гол, след като завъртя топката с левия крак, но Светослав Вуцов се разтегна максимално и спаси. Малко по-късно, в 31-ата минута, Неделев отново бе на стрелкова позиция, но и този път вратарят на „сините“ реагира блестящо.

След почивката столичани заиграха по-агресивно и започнаха да създават положения пред вратата на Даниел Наумов. В 62-ата минута Сангаре бе близо до попадение след центриране от корнер, но топката мина на сантиметри от целта. Малко по-късно удар с глава на малиеца срещна страничната греда. Секунди по-късно мощен удар от въздуха на Радослав Кирилов разтърси напречната греда на вратата на Ботев.

Натискът на Левски даде резултат в 75-ата минута, когато Бурас изведе Сангаре зад защитата на Ботев, а нападателят хладнокръвно промуши топката между краката на Наумов – 0:1.

Домакините опитаха да отговорят в заключителните минути, но бранителите на Левски устояха. В 82-ата минута Таилсон бе спрян с решителна намеса от Майкон, който предотврати сигурен гол.